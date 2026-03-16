România intră pe harta rutelor importante din Europa cu un nou segment de drum expres în sudul țării

Drum expres Craiova - Calafat. Sursa foto: Facebook/PSD Dolj
Consiliul Județean Dolj și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au inițiat un parteneriat pentru elaborarea studiului de fezabilitate al drumului expres Craiova-Calafat, proiect strategic care ar urma să conecteze sudul României la coridoarele europene de transport. Noua arteră rutieră va fi inclusă în rețeaua TEN-T Core și va asigura o legătură modernă cu Bulgaria și cu piețele din sudul Europei.

„Traseul Craiova - Calafat face parte din reţeaua europeană TEN-T Core, pe coridorul Rin-Dunăre, şi va asigura continuitatea infrastructurii moderne dintre România şi Bulgaria, în completarea Drumului Expres Craiova - Piteşti”, a spus președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, care este şi președintele PSD Dolj.

Președintele CJ Dolj a declarat că inițierea parteneriatului reprezintă primul pas concret pentru realizarea acestui proiect strategic pentru dezvoltarea Olteniei.

„Acest proiect reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea economică a sudului României, deoarece va facilita transportul de mărfuri, va reduce timpii de deplasare şi va consolida rolul strategic al judeţului Dolj ca poartă de legătură cu Balcanii şi cu pieţele din sudul Europei”, a mai spus Cosmin Vasile.

Lia Olguța Vasilescu, Sorin Grindeanu și Cosmin Vasile. Sursa foto: Facebook/ PSD Dolj

Acesta a declarat că drumul expres Craiova - Calafat este „o altă promisiune a PSD Dolj pentru dezvoltarea Olteniei care devine realitate, odată cu demararea procedurilor pentru construirea unei noi artere rutiere de importanţă majoră pentru economia României”.

Proiectul, „de mare anvergură”

Președintele CJ Dolj a afirmat că Partidul Social Democrat a susținut constant investițiile în infrastructura mare din Oltenia și a dat drept exemplu drumul expres Craiova - Pitești, proiect inițiat, susținut și finalizat de administrații social-democrate.

„Acum un alt proiect de mare anvergură este început ca urmare a modului în care PSD a înţeles să susţină investiţii care aduc dezvoltare, conectivitate şi oportunităţi economice reale pentru oameni”, a mai adăugat acesta.

