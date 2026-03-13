Bulgaria, obligată de Curtea UE să permită schimbarea legală a genului. Subiectul a stârnit tensiuni în țara vecină

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi că Bulgaria trebuie să introducă proceduri clare și eficiente pentru recunoașterea juridică a identității de gen. Măsura include posibilitatea de a modifica datele din documentele oficiale, cum ar fi cărțile de identitate și certificatele de naștere.

Decizia vine după șase ani în care instanțele bulgare au respins constant cererile persoanelor transgender de schimbare a genului legal, situație criticată și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Judecătorii europeni spun că statele membre trebuie să asigure proceduri accesibile pentru recunoașterea identității de gen, ca parte a dreptului la viață privată.

Curtea a explicat că neconcordanțele dintre identitatea de gen și informațiile oficiale pot crea obstacole semnificative în viața de zi cu zi, afectând controalele de identitate, călătoriile sau activitatea profesională.

Totodată, instanțele naționale nu sunt obligate să urmeze interpretările Curții Constituționale atunci când acestea contravin dreptului european.

Hotărârea a fost pronunțată în urma unei cereri preliminare formulate de Curtea Supremă de Casație din Bulgaria, într-un caz al unui cetățean născut bărbat, care trăiește în prezent în Italia și se identifică ca femeie. Cererea sa de schimbare a genului legal în Bulgaria fusese respinsă repetat, în ciuda opiniilor medicale și a expertizelor care îi confirmau identitatea de gen.

Decizia CJUE arată că legislația bulgară care împiedică modificarea datelor privind genul în registrele civile este incompatibilă cu dreptul Uniunii Europene, în special atunci când afectează dreptul cetățenilor la libera circulație.

În ultimii ani, subiectul a stârnit un val de critici în țările europene. De exemplu, liderul ungar Viktor Orban le-a declarat război celor din această comunitate, menționând că aceștia au convingeri care nu se aliniază cu cele ale societății.