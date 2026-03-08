Povestea primului bar de gay din lume. A schimbat istoria comunității LGBT

În anul 1885, în orașul Cannes, Franța, s-a deschis Zanzibar, considerat primul bar destinat în mod special comunității LGBTQ. Acesta a funcționat până în decembrie 2010, oferind un spațiu sigur pentru persoanele LGBTQ într-o perioadă în care identitatea lor sexuală era adesea marginalizată, chiar dacă homosexualitatea era legală în Franța încă din 1791, potrivit worldqueerstory.

Zanzibar nu era doar un loc unde se consuma alcool. Barul oferea o comunitate unde bărbații și femeile queer puteau socializa liber și se puteau simți acceptați. În acea perioadă, locurile de adunare pentru comunitatea LGBT erau extrem de rare, iar Zanzibar a devenit un punct de referință pentru viața socială queer europeană.

Înaintea apariției barurilor moderne, comunitatea LGBT frecventa ceea ce se numeau molly houses, case clandestine unde bărbații homosexuali se întâlneau, organizau ceremonii fictive de căsătorie sau „ritualuri de naștere” și își puteau exprima identitatea într-un mediu protejat.

Spre deosebire de molly houses, barurile precum Zanzibar erau afaceri legale care își desfășurau activitatea în mod deschis, concentrându-se pe vânzarea de alcool și socializare.

Sfârșitul secolului XIX a adus și schimbări tehnice care au influențat viața barurilor. Apariția fonografului a permis redarea muzicii fără artiști live, ceea ce a transformat barurile în spații ideale pentru socializare și divertisment.

Astfel, pe măsură ce societatea occidentală a început să folosească aceste localuri, comunitatea LGBT a urmat exemplul, iar barurile dedicate queer-ilor au început să apară în orașele mari.

Pe parcursul secolului XX, barurile queer s-au răspândit rapid la nivel global. În Berlin, Eldorado, un cabaret renumit pentru bărbați și femei queer, a devenit un simbol al vieții nocturne LGBT, până când naziștii au preluat puterea în 1933 și au închis toate cluburile gay și lesbiene.

În Statele Unite, Prohibiția (1920–1933) a forțat multe baruri să funcționeze ilegal, consolidând astfel comunitățile LGBT în spații discrete. După încheierea Prohibiției, multe baruri gay au rămas sub controlul crimei organizate, fenomen care a contribuit la revoltele de la Stonewall din 1969, un moment crucial pentru mișcarea pentru drepturile LGBT.

În Amsterdam, Café ‘t Mandje, deschis în 1927 de Bet van Bereeren, o femeie lesbiană, a devenit un reper istoric pentru comunitatea queer olandeză. În SUA, White Horse Inn din Oakland și Café Lafitte in Exile din New Orleans au fost deschise în 1933, continuând tradiția de a oferi un spațiu sigur și primitor pentru comunitatea LGBT.

Alte exemple includ Atlantic House din Provincetown, Massachusetts, fondat în 1798 și devenit oficial bar LGBT în 1950, și New Sazae din Tokyo, deschis în 1966, primul bar LGBT din Japonia după ocupația americană.

De-a lungul decadelor, barurile queer au fost mai mult decât locuri de petrecere. Ele au fost centre de comunitate, locuri de întâlnire, de organizare socială și culturală, unde oamenii puteau construi prietenii, împărtăși experiențe și se puteau exprima liber.

Zanzibar din Cannes a rămas un simbol al acestei tradiții, demonstrând că, chiar și în perioade de marginalizare socială, barurile LGBT au oferit refugiu și solidaritate comunității queer.

Astăzi, multe dintre barurile istorice continuă să funcționeze și să atragă vizitatori interesați de istoria queer, păstrând vie amintirea locurilor ca Zanzibar, care a deschis calea pentru toate spațiile LGBT care au urmat.