România, sub presiunea CEDO. Comunitatea LGBTQ cere recunoașterea legală a cuplurilor gay, după ce Grindeanu a reaprins dezbaterile

Mai multe organizații care susțin drepturile persoanelor LGBTQ+ au lansat un apel către Parlament pentru adoptarea rapidă a legislației privind parteneriatul civil, după ce Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și lider PSD, a declarat că nu înțelege de ce decizia CEDO, care obligă România să recunoască și să protejeze cuplurile formate din persoane de același sex, nu este aplicată.

Asociația MozaiQ, împreună cu peste 65 de ONG-uri și persoane publice, solicită adoptarea proiectelor de lege Pl-x 152/2019 și Pl-x 153/2019. Acestea stabilesc un cadru legal pentru recunoașterea cuplurilor necăsătorite. Primul proiect, depus în 2019 și semnat de parlamentari din PSD, PNL, USR și UDMR, a fost respins de Senat și blocat la Camera Deputaților, care are rol decizional.

Al doilea proiect, inițiat de un deputat PSD și un senator PNL, se află într-o situație similară de șapte ani. Ambele au primit avize favorabile de la comisiile de muncă, drepturile omului și egalitate de șanse.

„Solicităm adoptarea unui raport favorabil în Comisia Juridică și trimiterea acestor propuneri în plenul Camerei, unde să fie adoptate de majoritatea de la guvernare”, a transmis MozaiQ.

Sorin Grindeanu a precizat că nu cunoaște în detaliu subiectul, dar susține drepturile persoanelor LGBTQ+. „Dacă sunt oameni – și sunt oameni în România – cu orientare sexuală de acest tip, LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți”, a afirmat liderul PSD.

Referitor la decizia CEDO din mai 2023, Grindeanu a spus că se miră că aceasta nu a fost pusă în aplicare: „Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment”.

Comitetul guvernamental înființat de premierul Ilie Bolojan în decembrie 2025 pentru revizuirea legilor Justiției a atras critici în mediul politic și judiciar. Potrivit România TV, conducerea comitetului ar fi urmărit influențarea sistemului judiciar în favoarea grupării rezist-USR.

Grupul de lucru a fost condus de Andrei Lupu și Oana Cambera, foști parlamentari cu orientare progresistă, și a inclus membri ai unor ONG-uri precum Funky Citizen și MozaiQ. Lupu, fost deputat USR și apropiat al lui Dacian Cioloș, a fost numit de premier să conducă ședințele comisiei, după ce nu a obținut un nou mandat în Parlament, primind funcția de secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului.