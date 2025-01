EVZ Special Parenting modern și provocările de zi cu zi. Cum a ajuns Lavinia Stan să fie un sprijin pentru părinții din România. Video







A avut loc o nouă ediție a podcastului „Esențial” pe canalul de Youtube „Hai România”. Această emisiune s-a axat pe relația dintre părinți și copii. Mai exact, cum fiecare zi este o nouă provocare, iar părinții trebuie să se implice pentru ca cei mici să ajungă să facă performanță. Invitatul special al acestei discuții a fost Lavinia Stan, coach de mame. Aceasta a oferit mai multe detalii despre proiectele sale, precum și sfaturi părinților. De asemenea, a explicat ce înseamnă cea mai greu și plină de responsabilități „meserie” din lume, cea de mamă.

Lavinia Stan este coach de profesie. În cei 10 ani de activitate, aceasta a realizat peste 2.000 de ore de coaching în sesiuni individuale sau de grup. De asemenea, s-a implicat în construirea și dezvoltarea proiectului Big Life Project, pe care îl pune în scenă alături de soțul său. Acesta este un program performant de Personal Growth dedicat oamenilor care își doresc să parcurgă un drum remarcabil în viață. Tot prin cadrul acestei inițiativei a apărut și școala de coaching, care oferă acreditare la nivel național. Lavinia Stan este și autorul unei cărți numită „Organizatorii de vieți”, volum ce s-a lansat în luna decembrie a anului 2024.

Coach de mame și experiență

Meseria de coach este una foarte nouă și face parte de spectrul științelor de suport, precum terapia, psihoterapia și multe altele. Lavinia Stan și-au obținut acreditări internaționale prin intermediul unui program american. Ulterior, ea și soțul său au dat startul programului Big Life Project, ce a ajutat foarte mulți oameni să-și atingă potențialul, să ducă o viață mai bună și să-și deblocheze barierele care îi împiedicau în drumul lor.

Lavinia Stan a lucrat cu oameni de afaceri, cu tineri sau adolescenți, iar lista poate continua. Faptul că o parte din persoanele ce i-au cerut ajutorul au și rolul de părinte, i-a oferit posibilitatea de a-și extinde expertiza. Astfel, Lavinia a devenit și coach de mame. „Mă ajută și experiența mea. Sunt mamă a șase copii cu vârste între 12 și 30 de ani”, a spus invitata. Practic, de peste trei decenii, aceasta și-a dedicat energia și creativitatea creșterii copiilor.

Acum trei ani, Lavinia a pus în scenă una dintre primele emisiuni televizate dedicată părinților și adolescenților. Ulterior, a realizat și podcasturi ce aveau ca subiect creșterea copiilor. „Mamele au căpătat încredere și curaj și m-au căutat pentru momentele în care găsesc dificultăți în creșterea copiilor”, a spus invitata.

Provocările vieții de părinte

Relațiile dintre părinți și copii s-au schimbat foarte mult de-a lungul timpului. În prezent, oamenii au acces la multă informație, la mult sprijin, pe care oricând au nevoie îl pot accesa. Acest lucru nu era valabil pentru generațiile trecute. Totuși, mulți proaspeți părinți pleacă în acest drum dificil cu anumite concepții eronate. Potrivit expertei, una dintre marile provocări cu care se confruntă părinții în prezent este incapacitatea de a pune limite copilului.

„Mamelor le este foarte greu să pună limite, să aibă fermitate. Este un joc foarte fin între fermitate și duritate. Părinții nu aveau înainte problema aceasta. Nu le spunea nimeni că dacă ești dur cu copilul, îi vei cauza răni emoționale sau traume. Lucrurile s-au schimbat. Părinții știu că dacă tratează copilul cu duritate sau cu control, aceste lucruri pot dăuna pe termen lung. Atunci le este frică să mai abordeze în orice fel fermitatea și limitele. Asta este o provocare a vremurilor. Am fost fermă cu copiii noștri. Am pus limite copiilor noștri. Trebuie fermitate pentru că ei nu învață ușor categoriile de bine și rău. Nu înțeleg până când nu au discernământ. Părintele are rolul acesta de a arăta copilului ce este bine și ce este rău în viață. Ei nu au încă discernământul format și este important să fim fermi, să îi ghidăm”, a explicat Lavinia Stan.

Potrivit specialistei, este important ca părinții să-și exercite influența de la vârste fragede. Aceasta a explicat că educația înseamnă constrângere și capacitatea de a pune limite. Lavinia a mai precizat că o problemă o reprezintă bombardarea copilului cu explicații.

„Sunt părinți care decât să pună limite, încearcă să explice copilului, dar nu concis, ci folosind un milion de cuvinte. Copiii nu au atâta capacitate de atenție. Trebuie să le spui lucrurile clare și foarte concise, pentru că ei au nevoie să fie dirijați sau ghidați. Dacă ai câteva clipe să comunici cu copilul tău, spune lucruri simple și clare pe care el să le poată înțelege și asimila”, a spus experta.

Tantrum și factorul emoțional

Lavinia Stan a explicat că modul în care este tratat tantrumul în ziua de astăzi nu este unul bun. Mai exact, cei mici ajung în aceste situații din cauza faptului că se simt copleșiți de diferite emoții. În aceste contexte, rolul părinților este acela de a le distrage atenția și de a-i scoate din aceste stări dificile.

„Copiii fac tantrumuri în ziua de astăzi mai mult ca niciodată, din cauză că sunt expuși unor situații care îi bombardează informațional. Este mult pentru creierul unui copil de 3 – 4 ani. Poate fi bombardament emoțional, poate fi bombardament informațional care provine din mediu. Trebuie să-ți observi copilul și să-l ferești de mediile în care el face tantrum. Unul dintre copiii mei făcea tantrum și am observat că nu suportă spațiile aglomerate. Faptul că se aruncă pe jos sau țipă este felul copilului de a spune că nu mai poate”, a spus Lavinia Stan.

Aceasta a pus accent pe necesitatea ca părinții să lucreze cu creierul copiilor. Chiar și în momente delicate, trebuie să relaționeze cu cei mici pentru a-i ajuta să treacă peste factorii ce îi aduc stres și cauzează tantrumul. „Potrivit unor teorii, părinții ar trebui să stea să-i observe până când stările dispar. Daniel Goleman, părintele inteligenței emoționale, punea focusul pe distragerea atenției copiilor în momentele acelea. Teoriile de parenting moderne spun nu le distrageți atenția, nu îi păcăliți. Nu este vorba de păcăleală, lucrăm cu creierul copilului. Îi îndreptăm atenția spre altceva, spre un moment frumos din viața lui”, a adăugat experta.