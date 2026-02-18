O rusoaică și-a sfidat țara și a făcut un gest inedit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina

Anastasia Kucherova, o rusoaică stabilită la Milano, și-a arătat opoziția față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei printr-un gest simbolic, dar anonim: a purtat pancarta echipei Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, potrivit AP.

Inițial, repartizarea voluntarilor pe țări trebuia să fie aleatorie, însă ulterior coregraful i-a întrebat dacă au preferințe, iar Kucherova a ales Ucraina. Arhitectă stabilită la Milano de 14 ani, Kucherova nu putea fi recunoscută, iar organizatorii nu i-au anunțat naționalitatea atunci când a condus cei cinci sportivi ucraineni pe stadionul San Siro, în aplauzele publicului.

Kucherova purta o haină lungă, argintie, cu glugă, iar ochii îi erau acoperiți de ochelari de soare. Pancarta Ucrainei era luminată, astfel încât publicul să o poată citi.

Ea și-a făcut public rolul mai întâi în fața celor 879 de urmăritori de pe Instagram, iar apoi a vorbit despre acest gest într-un interviu acordat Associated Press. „Când mergi alături de aceşti oameni, îţi dai seama că au tot dreptul să simtă ură faţă de orice rus. Totuşi, cred că este important să faci chiar şi un gest mic pentru a le arăta că poate nu toţi oamenii gândesc la fel”, a spus aceasta.

Pentru Kucherova, faptul că vorbește despre acest gest la doi ani de la moartea în detenție a disidentului rus Alexei Navalnîi reprezintă un mod de a aminti că războiul continuă, chiar dacă în alte locuri viața își urmează cursul.

„Ucrainenii nu au nicio posibilitate de a evita aceste gânduri sau de a ignora existenţa războiului. Aşadar, aceasta este realitatea lor. Ei continuă să se iubească, să se căsătorească sau să practice sport, să participe la Jocurile Olimpice. Dar toate acestea se întâmplă (pe fondul) unui context devastator”, a declarat aceasta.

Deși nu li s-a spus că Anastasia Kucherova este rusoaică, sportivii i-au recunoscut imediat originea și i s-au adresat în limba rusă. Kucherova a spus că momentul a demonstrat existența „unei legături profunde” între ruși și ucraineni, „care, evident, ar fi putut continua să existe dacă nu ar fi fost războiul”.

Kucherova nu a mai revenit în Rusia din 2018, însă este conștientă că își asumă un risc prin faptul că sfidează regimul.

„Trebuie să fiu îngrijorată de acest lucru şi ar trebui să fiu speriată. Şi nu pot garanta că faptul că îmi exprim opinia nu va face rău persoanelor pe care le cunosc. Dar ceea ce cred este că, dacă eu, care trăiesc într-o ţară democratică şi mă bucur de toate libertăţile, dacă sunt speriată, asta înseamnă că regimul a câştigat”, a explicat aceasta. Kucherova a purtat pancarta și pentru delegația Danemarcei.