Aleksandr Lukașenko, vizat de un nou pachet de sancțiuni adoptat de Ucraina

Ucraina a anunțat miercuri impunerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva președintelui Belarusului, Aleksandr Lukașenko, într-o decizie care vizează reacția Kievului la sprijinul acordat de MinskFederației Ruse în contextul războiului, potrivit Reuters.

Autoritățile ucrainene au transmis că măsurile fac parte dintr-o strategie mai amplă de „intensificare a contramăsurilor” față de ceea ce consideră a fi implicarea Belarusului în operațiunile militare rusești.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că decizia urmărește creșterea presiunii asupra conducerii de la Minsk. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul ucrainean a afirmat:

Pachetul de sancțiuni include, printre altele, interdicția de intrare în Ucraina pentru Aleksandr Lukașenko. Oficialii ucraineni au precizat că măsurile sunt menite să transmită un semnal politic clar, în condițiile în care Belarus este deja supus sancțiunilor Statelor Unite și Uniunii Europene.

Serviciul de presă al președinției belaruse nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii venite din partea presei internaționale.

Belarus, aliat apropiat al Rusiei, a jucat un rol semnificativ la începutul invaziei ruse din 2022, oferind teritoriul său drept punct de lansare pentru trupele Moscovei.

Această poziționare a permis forțelor ruse să se apropie rapid de capitala ucraineană Kiev înainte de a fi respinse.

Deși nu au fost raportate lupte active de-a lungul frontierei dintre Ucraina și Belarus, Zelenski a susținut că Minsk a continuat să ofere sprijin logistic și tehnologic Moscovei.

„Belarus a ajutat Moscova în atacurile extinse cu drone asupra Ucrainei”, a spus președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, în a doua jumătate a anului 2025, Belarus ar fi permis desfășurarea unui sistem de stații de releu utilizate pentru controlul dronelor rusești.

„Rușii nu ar fi putut efectua unele dintre atacuri, în special asupra infrastructurii energetice și căilor ferate din regiunile noastre, fără un astfel de sprijin din partea Belarusului”, a afirmat Zelenski.

Analiștii apreciază că noile sancțiuni au în mare parte un caracter simbolic, având în vedere restricțiile deja existente împotriva liderului belarus.

Totuși, Zelenski a subliniat că Ucraina va colabora cu partenerii săi internaționali pentru ca măsurile „să aibă un efect global”.

În decembrie anul trecut, președintele SUA, Donald Trump, a acordat o relaxare limitată a sancțiunilor pentru trei companii belaruse producătoare de potasiu, după eliberarea a 123 de deținuți politici de către autoritățile de la Minsk.

Una dintre fostele deținute, Maria Kalesnikava, a cerut recent statelor europene să urmeze exemplul Washingtonului și să inițieze un dialog cu Lukașenko, argumentând că lipsa comunicării ar putea consolida influența Rusiei asupra Belarusului.

Între timp, Zelenski a afirmat că peste 3.000 de companii belaruse furnizează bunuri pentru efortul de război al Rusiei, inclusiv componente pentru rachete.

Liderul ucrainean a menționat, de asemenea, planurile Belarusului de a găzdui sistemul rusesc de rachete balistice cu rază intermediară Oreshnik.

Rusia a publicat în decembrie imagini video despre care a spus că arată desfășurarea sistemului Oreshnik în Belarus. La acel moment, Lukașenko a declarat că racheta a fost instalată pe teritoriul belarus și introdusă în serviciu activ.