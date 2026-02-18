Mediul de afaceri din Rusia anticipează o creștere a poverii fiscale în următorii ani, în pofida declarațiilor oficiale

Mediul de afaceri din Rusia exprimă rezerve cu privire la caracterul temporar al recentei majorări a poverii fiscale și se așteaptă la condiții mai stricte în următorii ani. Declarațiile au fost făcute în timpul unui forum fiscal și reflectă percepțiile unei părți semnificative a companiilor ruse, într-un context economic influențat de cheltuielile bugetare crescute, potrivit The Moscow Times.

Aleksandr Șohin, președintele Uniunea Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, a afirmat că o parte importantă a companiilor nu consideră că majorările fiscale recente vor fi tranzitorii.

„Mediul de afaceri este destul de pesimist”, a declarat Șohin în cadrul evenimentului. Acesta a făcut referire la discuțiile anterioare purtate la nivelul conducerii statului rus și la mesajele transmise de autorități privind politica fiscală.

Șohin a amintit că, în decembrie, în cadrul Consiliul pentru Dezvoltare Strategică, președintele Vladimir Putin a declarat că speră ca majorarea taxei pe valoarea adăugată să fie o măsură temporară și că, pe termen lung, Rusia ar putea reveni la cote mai reduse.

Conform declarațiilor lui Șohin, o proporție relevantă a mediului corporativ se pregătește pentru noi ajustări fiscale. „40% dintre companii se așteaptă la o creștere a poverii fiscale în următorii cinci ani”, a precizat acesta.

Afirmația sugerează o așteptare de continuitate a presiunii fiscale, în pofida declarațiilor oficiale anterioare. Datele prezentate nu indică sectoarele economice cele mai afectate, însă reflectă o tendință generală de prudență în rândul antreprenorilor și managerilor.

Uniunea Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia este considerată cea mai mare organizație de reprezentare a intereselor businessului din țară, reunind companii majore și lideri din industrie, inclusiv persoane incluse în clasamentele internaționale de avere.

În acest an, autoritățile ruse au decis majorarea taxei pe valoarea adăugată cu două puncte procentuale, până la 22%. Măsura a fost adoptată pe fondul necesităților bugetare sporite.

Decizia a fost justificată prin necesitatea finanțării cheltuielilor pentru armată și structurile de ordine publică, într-un context marcat de continuarea războiului din Ucraina.

Majorarea TVA a venit în pofida declarațiilor repetate ale conducerii ruse potrivit cărora presiunea fiscală nu va fi crescută. În decembrie, Vladimir Putin a afirmat de două ori că această ajustare ar urma să fie temporară.

Comentariile lui Șohin evidențiază o discrepanță între semnalele transmise de autorități și percepțiile companiilor. În timp ce mesajele oficiale au subliniat caracterul limitat în timp al majorării TVA, o parte a mediului de afaceri anticipează măsuri suplimentare.

Reuters subliniază că evaluările companiilor sunt influențate de evoluțiile macroeconomice, de structura cheltuielilor publice și de incertitudinile legate de durata conflictului din Ucraina.

Economia Rusiei funcționează într-un cadru marcat de sancțiuni internaționale extinse, modificări ale fluxurilor comerciale și ajustări ale politicilor bugetare. În acest context, politica fiscală rămâne un instrument esențial pentru echilibrarea finanțelor publice.

Declarațiile reprezentanților mediului de afaceri indică faptul că firmele monitorizează atent posibilele schimbări legislative și fiscale, având în vedere impactul asupra costurilor operaționale, investițiilor și planurilor de dezvoltare.