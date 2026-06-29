Românii cumpără tot mai des de pe internet, însă și numărul produselor returnate este în creștere. În 2026, rata de retur ar putea ajunge la 15% din totalul comenzilor online, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în categoriile fashion și încălțăminte, unde alegerea mărimii sau a croiului determină frecvent schimbarea deciziei de cumpărare. Potrivit unei analize realizate de Packeta România, rata de retur variază în prezent între 8% și 15%, în funcție de categoria produselor, de sezon și de specificul comerciantului.

Cele mai multe produse returnate provin din segmentul articolelor vestimentare și al încălțămintei. În aceste categorii, cumpărătorii comandă adesea mai multe mărimi sau modele pentru a le proba acasă, iar produsele care nu corespund așteptărilor sunt trimise înapoi.

Specialiștii arată că politica de retur a devenit un criteriu important în alegerea unui magazin online. Un proces simplu și rapid îi determină pe consumatori să finalizeze mai ușor comenzile, în timp ce procedurile complicate pot descuraja achizițiile, mai ales în cazul clienților aflați la prima comandă.

Creșterea numărului de retururi este pusă pe seama dezvoltării accelerate a comerțului electronic, a comenzilor plasate de la magazine din alte țări și a așteptărilor tot mai ridicate ale consumatorilor privind flexibilitatea serviciilor.

În special în cazul achizițiilor cross-border, posibilitatea de a returna ușor un produs cântărește tot mai mult în decizia de cumpărare. Consumatorii se așteaptă ca procesul de retur să fie la fel de simplu indiferent din ce țară provine coletul.

Pe lângă preț și timpul de livrare, politica de retur devine un element esențial în experiența de cumpărare online. Magazinele care oferă proceduri clare și rapide de returnare pot câștiga mai ușor încrederea clienților și îi pot fideliza.

Analiza arată că volumul coletelor returnate a continuat să crească în ultimii ani, iar tendința este așteptată să se mențină și în 2026, pe fondul extinderii comerțului online și al schimbării comportamentului de consum. Tot mai mulți cumpărători tratează returul ca pe o opțiune firească a procesului de achiziție, în special în cazul produselor unde potrivirea sau preferințele personale pot fi evaluate doar după primirea coletului.