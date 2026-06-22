Costul livrării, motivul principal pentru care românii abandonează coșul de cumpărături online

Piața de comerț online din România crește de la an la an, însă datele recente arată că această creștere vine cu o problemă serioasă pentru vânzători: tot mai mulți cumpărători ajung până la finalizarea comenzii, văd taxa de transport și închid pagina. Nu e o impresie, ci un comportament documentat, cu consecințe directe asupra vânzărilor.

Potrivit cercetărilor Baymard Institute, aproximativ 70% dintre cumpărătorii online abandonează coșul înainte de finalizarea achiziției, iar cheltuielile suplimentare de expediere sunt principalul motiv invocat. La nivel local, datele sunt la fel de clare: 60% dintre români au abandonat un coș de cumpărături în ultima lună, potrivit studiului United Media Services „Online Shopping Habits 2025”.

Un sondaj realizat în februarie 2026, pe un eșantion de peste 1.000 de respondenți din mediul urban, confirmă că presiunea asupra bugetelor a schimbat semnificativ comportamentul de consum pe internet. Aproape 78% dintre români spun că sunt mai atenți la preț decât în 2025, iar peste 71% se declară mai prudenți cu cheltuielile pentru achizițiile din mediul virtual. Taxa de expediere a intrat direct în această ecuație.

Prețul expedierii nu îi face pe cumpărători să plece definitiv. În multe cazuri, îi determină să își ajusteze comanda pentru a-l evita, adăugând produse suplimentare până la pragul de transport gratuit, chiar dacă acele produse nu erau o prioritate inițială.

Pentru comercianți, această observație are valoare practică directă. Un prag de expediere gratuită bine calibrat poate crește valoarea medie a comenzii fără nicio altă intervenție în prețuri sau sortiment. Pe de altă parte, o taxă de transport afișată prea târziu în procesul de check-out, sau una percepută ca nejustificată, taie achiziția în momentul cel mai inoportun.

Efectul nu se oprește la abandonul coșului. Experiența de expediere influențează și decizia de a reveni, și încrederea în brandul de la care a cumpărat clientul. În ochii cumpărătorului, modul în care ajunge comanda acasă este parte din produsul pe care vânzătorul îl oferă. Un client care a primit pachetul corect, la timp și la prețul comunicat inițial are șanse mult mai mari să revină. Unul care a avut o surpriză la check-out sau a așteptat mai mult decât a fost anunțat va cumpăra data viitoare de altundeva.

Dincolo de comportamentul cumpărătorului, există o problemă operațională pe care mulți o ignoră. Tariful de expediere nu este fix. Variază în funcție de operatorul ales, de rută, de greutatea coletului și de perioada anului. Un magazin care lucrează cu un singur curier, pe baza unui contract negociat acum doi ani, s-ar putea să plătească mai mult decât este necesar pentru o bună parte din comenzi.

Diferențele de preț între operatori pentru același pachet ajung frecvent la 30-40%. Un curier online care agregă mai mulți furnizori elimină nevoia de a negocia separat cu fiecare operator și oferă o imagine clară asupra opțiunilor disponibile pentru fiecare expediere. Acesta este modelul pe care îl folosesc deja magazinele cu volume mari și care devine tot mai răspândit și printre cele cu activitate moderată.

Soluțiile nu sunt complicate, dar cer atenție la detalii.

Primul pas este transparența. Tariful de expediere trebuie afișat cât mai devreme în procesul de comandă, nu doar la check-out. Un cumpărător care știe de la început cât costă transportul ia o decizie informată și nu se simte surprins în ultimul moment.

Al doilea pas este flexibilitatea. Lucrul cu un singur operator limitează opțiunile atunci când apar situații atipice. Există servicii de curierat care adună mai mulți furnizori într-un singur loc, eliminând nevoia de contracte separate și oferind alternative când un operator nu acoperă o anumită zonă sau depășește bugetul.

Al treilea pas este politica de transport gratuit. Comportamentul de cumpărare arată că românii răspund pozitiv la acest stimulent. Un prag realist, calculat pe baza marjei și a tarifului mediu de expediere, poate transforma această cheltuială dintr-un factor de abandon într-un instrument de creștere a valorii coșului.

Taxa de expediere a devenit o variabilă strategică, nu un detaliu logistic. Comercianții care o tratează ca atare, prin transparență față de client și optimizarea tarifelor de transport, au un avantaj real față de cei care lasă această decizie pe pilot automat.