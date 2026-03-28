Orașul unde chiria costă mai puțin de un euro pe an. Comunitatea sfidează criza locuințelor

În Germania, unde tot mai mulți chiriași ajung să plătească peste o treime din venituri pentru locuință, există un loc care pare desprins dintr-o altă epocă. În Augsburg, un complex de locuințe sociale fondat acum mai bine de 500 de ani oferă chirie simbolică, aproape inexistentă.

Aici, oamenii nu plătesc sute sau mii de euro pe lună, ci mai puțin de un euro pe an. Pentru mulți dintre locuitori, acest lucru înseamnă diferența dintre supraviețuire și o viață trăită cu demnitate.

Locul se numește Fuggerei și este considerat cel mai vechi proiect de locuințe sociale funcțional din lume.

Fondatorul acestui complex a fost Jakob Fugger, un bancher extrem de influent în Europa secolului al XVI-lea. Considerat unul dintre cei mai bogați oameni ai epocii sale, Fugger nu a fost doar un om de afaceri, ci și un catolic devotat.

În 1521, acesta a decis să construiască un ansamblu de locuințe pentru persoanele sărace din orașul său natal. Proiectul avea un scop social clar, dar și unul spiritual. Fondatorul credea că acest gest îi va asigura mântuirea.

În documentul inițial al fundației au fost stabilite reguli care se aplică și astăzi. Locuitorii trebuie să fie catolici, să plătească o chirie simbolică și să rostească zilnic trei rugăciuni pentru sufletul lui Jakob Fugger și al familiei sale.

Modelul economic al Fuggerei este unul unic. Chiria stabilită în secolul al XVI-lea nu a fost modificată niciodată, notează publicația The World, care a făcut un reportaj din inima comunității.

În prezent, suma anuală este echivalentul a 0,88 euro. Practic, locuitorii plătesc aproximativ 7 cenți pe lună.

Acest sistem a fost conceput pentru a elimina una dintre cele mai mari presiuni din viața de zi cu zi: costul locuinței.

Daniel Hobohm, cel care administrează fundațiile familiei Fugger, explică impactul acestui model: „Să ai o chirie gratuită sau aproape inexistentă elimină o parte semnificativă din grijile zilnice sau lunare”, a spus Daniel Hobohm.

Acesta a adăugat: „Acesta este un loc în care oamenii se pot liniști — nu mai trebuie să își facă griji pentru asta”, a declarat Daniel Hobohm.

În Germania, peste jumătate dintre cetățeni locuiesc în chirie, iar prețurile au crescut constant în ultimii ani. Pentru mulți, costurile locuinței ajung la aproximativ 40% din venituri.

În acest context, Fuggerei reprezintă o excepție rară. Comunitatea oferă nu doar locuințe ieftine, ci și un sentiment de siguranță și apartenență.

Complexul are în prezent aproximativ 130 de apartamente și este finanțat în continuare de fundația familiei Fugger, care îi asigură funcționarea.

Pentru Ilona Barber, viața în Fuggerei a venit după un parcurs lung și imprevizibil.

La 75 de ani, ea trăiește într-un apartament mic, împreună cu patru păsări, un câine adoptat și două pisici. În trecut, viața ei a fost departe de stabilitate. A crescut într-un circ ambulant, a fost acrobată în copilărie și apoi cântăreață.

A susținut concerte inclusiv pentru militari americani, însă veniturile au fost modeste. Odată ajunsă la pensie, nu își mai putea permite costurile ridicate ale unei locuințe.

„Piața chiriilor este nebună”, a spus Ilona Barber.

Aceasta a explicat că, după plata chiriei, nu îi mai rămâneau bani pentru traiul zilnic.

Pentru a locui în Fuggerei, nu este suficient să ai nevoie de ajutor. Există criterii precise care trebuie îndeplinite.

Solicitanții trebuie să locuiască în Augsburg, să demonstreze că au nevoie reală de sprijin financiar și să fie catolici.

În schimbul chiriei simbolice, locuitorii trebuie să rostească zilnic trei rugăciuni. În prezent, acest lucru funcționează pe baza încrederii.

Ilona Barber a îndeplinit aceste condiții și, după doi ani de așteptare, a primit un apartament.

Pe piața liberă, locuința sa ar costa peste 850 de euro pe lună. În Fuggerei, ea plătește doar câțiva cenți.

„Sunt foarte norocoasă”, a spus Ilona Barber.

În fiecare an, aproximativ 200.000 de turiști vizitează Fuggerei. Curiozitatea este alimentată de ideea unei chirii aproape inexistente.

Taxele de acces pentru vizitatori contribuie la finanțarea complexului.

Totuși, specialiștii spun că acest model este dificil de replicat. El se bazează pe o fundație istorică, resurse financiare stabile și o viziune construită în urmă cu secole.

Pentru mulți vizitatori, Fuggerei reprezintă mai mult decât un obiectiv turistic. Este un exemplu despre cum ar putea funcționa solidaritatea socială.

Carol Crook, o vizitatoare din Regatul Unit, a descris experiența astfel: „Este foarte bine să vezi, în zilele noastre, când toată lumea urmărește doar propriul interes, practic din egoism și lăcomie, că există un loc ca acesta, unde oamenii aflați în nevoie pot fi ajutați și pot trăi cu demnitate”, a spus Carol Crook.

„Cred că tuturor ne-ar fi mai bine dacă fiecare s-ar gândi și la cei săraci”, a declarat Carol Crook.

Fără grija plății lunare, locuitorii Fuggerei își pot organiza viața diferit. Ilona Barber, de exemplu, lucrează la ghișeul de bilete și în grădină.

În același timp, ea vorbește cu turiștii și le povestește despre viața din comunitate.

După-amiaza, obișnuiește să se întâlnească cu prietenii în grădina de bere a complexului.

Pentru ea și pentru ceilalți locuitori, timpul nu mai este dominat de presiunea financiară.

Ilona și prietenii ei plănuiesc o excursie în Italia. Fiecare va plăti aproximativ 128 de euro pentru o săptămână.

Această sumă este echivalentul a aproximativ 150 de ani de chirie în Fuggerei.

Comparația ilustrează diferența majoră dintre viața din această comunitate și realitatea din restul Europei.