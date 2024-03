Social Locuințe închiriate cu un euro pe lună. Cine sunt beneficiarii







Work from Olloalai este o inițiativă inedită prin care autoritățile dintr-un mic orășel italian vor să combată depopularea rurală. Primăria închiriază locuințe cu doar un euro pe lună.

Ollolai, un frumos orășel localizat în inima Saridniei, a lansat un proiect inedit prin care închiriază diverse locuințe cu doar 1 euro pe lună. Proiectul „Work from Ollolai” este destinat în principal tinerilor profesioniști din toate colțurile lumii.

Work from Ollolai, programul prin care poți închiria case cu 1 euro pe lună

În schimbul chiriei de doar un euro/lună, nomazii din toate colțurile lumii trebuie să împărtășească o parte din cunoștințele pe care le dețin cu localnicii din Ollolai. Prin programul „Work from Ollolai”, micuțul oraș italian a devenit un exemplu de bune practici pentru combaterea depopulării rurale.

Programul a fost lansat anul trecut și s-a bucurat de un real succes. Profesioniști din diverse domenii au contribuit la diversificarea economiei locale și au contribuit la revigorarea comunității locale. Ollolai se află în mijlocul insulei Sardinia și nu are mai mult de 1.300 de locuitori.

Destinat profesioniștilor nomazi

Separat de programul „Work from Ollolai”, orășelul din insula italiană Sardinia participă și la programul „1 Euro Houses”, o inițiativă prin care autoritățile italiene își propun să combată exodul din zonele rurale. Administrația din Ollolai consideră că nomazii digitali pot îmbunătății nivelul de trai în micuța localitate chiar și pe termen scurt.

Profesioniștii care aleg să participe în program pot închiria apartamente cu una sau două camere în case pitorești cu un euro pe lună. Inițial programul a fost conceptut doar pentru o perioadă de 30 de zile, dar primăria poate prelungi perioada în funcție de nevoile ambelor părți.

Programul „work from Ollolai” a beneficiat de un interes semnificativ din partea profesioniștilor de peste tot din lume. Beneficiarii programului au ocazia să lucreze într-un mediu de vis și, totodată, să contribuie la dezvoltarea comunității locale.

Prețul simbolic de 1 euro are un impact semnificativ. Inițiativa „Work from Ollolai” are cel puțin patru beneficii. În primul rând îi sprijină pe cei care vor să experimenteze viața la țară. În al doile rând favorizează schimbul de cunoștințe între nomazi și localnici.

Un alt beneficiu important constă în revitalizarea economică. Nu în ultimul rând, programul elimină sentimentul de neapartenență și îmbunătățește interacțiunea socială. Expații pot veni cu o nouă energie și contribuie la crearea unui mediu dinamic și vibrant, potrivit stiridiaspora.ro.