Politica Oracolul Kalus Iohannis. Profeția lui pentru România







Președintele Klaus Iohannis a demisionat în data de 10 februarie 2025 și a plecat la Sibiu în 12 februarie. În ziua demisiei a scris un ultim mesaj pe pagina lui de Facebook. Textul lui Iohannis conținea previziuni sumbre și probabil a fost uitat.

Nenorocirile care urmau să se abată asupra României, aveau legătură cu persoana sa ilustră, silit să demisioneze din funcția de președinte. Interesant este că exact acolo unde spunea Iohannis ne-am dus ca țară și societate, deși „la butoane” sunt alți politicieni, care au făcut românilor promisiuni de mai bine.

Klaus Iohannis s-a mutat la Sibiu și, probabil, și-a făcut dosarul ca să iasă la pensie, căci la catedra de fizică, desi a blocat postul, nu se va mai întoarce. Mai umblă pe munte, mai joacă un golf, mai o vizită la Miami și corepondență cu ANAF fiindcă are niște datorii la stat.

Președintele Nicușor Dan face și el drumeții prin păduri, la minele din Roșia Montană și relaxare în Republica Moldova. Nu știm ce ne va spune și el la sfârșit de mandat. Să-l analizăm pe-al fostului președinte, căci va fi consemnat de istorici cândva.

Oracolul Klaus Iohannis

„Astăzi, în Parlamentul României, s-a pus în mișcare procedura de suspendare a Președintelui. Este un demers inutil pentru că, oricum, peste puține luni aș fi plecat din funcție după alegerea noului Președinte.

Este un demers nefondat, pentru că niciodată, repet, niciodată, n-am încălcat Constituția. Și este un demers păgubos, pentru că de aici toată lumea pierde, nimeni nu câștigă.

Societatea va fi divizată și bulversată

Peste puține zile, în Parlamentul României s-ar fi votat suspendarea mea și România va intra în criză pentru că se declanșează referendumul de demitere a Președintelui. Acest întreg demers va avea efecte în plan intern și va avea efecte, din păcate, și în plan extern.

În plan intern, referendumul va fi unul eminamente negativ. Societatea va fi divizată, unii vor fi de acord, alții nu vor fi de acord. Toată discuția va fi una axată doar pe negativ.

Întreaga societate va fi bulversată. Nu se va mai discuta despre alegerile prezidențiale care vor veni. Nu se va discuta despre cum va merge România mai departe. Candidații nici măcar nu vor putea să-și prezinte ideile în acest amalgam negativ.

„România va fi de râsul lumii”

În plan extern, efectele vor fi de durată și foarte negative. Nu va înțelege absolut nimeni dintre partenerii noștri de ce România își demite Președintele după ce, de fapt, a început deja procedura pentru alegerea noului Președinte.

Nu va înțelege absolut nimeni ce rost are un astfel de demers când Președintele în funcție va pleca oricum. Mai pe românește, vom fi efectiv de râsul lumii.

„Demisionez din funcția de Președinte al României”

Pentru a scuti România și pe cetățenii români de această criză, de această evoluție inutilă și negativă, demisionez din funcția de Președinte al României. Voi pleca din funcție poimâine, pe 12 februarie. Dumnezeu să binecuvânteze România!”

Privilegiile de care beneficiază fostul președinte

Klaus Iohannis nu va părăsi Sibiul. Va solicita însă o locuință în București, urmând să o folosească atunci când va ajunge în Capitală. Nu va fi vila din Aviatorilor, de care s-a tot vorbit în timpul mandatului de premier a lui Nicolae Ciucă. Cel mai probabil, va fi una mai modestă, poate un apartament de bloc cum a solicitat fostul președinte Traian Băsescu.

Conform legii, fiecare președinte al României, fiind ales de popor, va beneficia după sfârșirea mandatului la o serie de privilegii.