EVZ Special Saloane uimitoare și bugete uriașe. Cât te costă o nuntă în România în 2025







În 2025, nunțile au ajuns să fie evenimente de lux și adevărate spectacole ce îmbină decoruri impresionante, saloane de vis și experiențe memorabile. De la castele și conace istorice până la grădini moderne și săli elegante cu vedere panoramică, tot mai multe cupluri își doresc ceremonia perfectă și o petrecere pe măsură. Însă, mai este un aspect de luat în calcul care îi afectează pe majoritatea mirilor: bugetul și cheltuielile.

Industria nunților se dezvoltă de la an la an, iar costurile organizării unui astfel de eveniment sunt din ce în ce mai mari. De asemenea, preferințele mirilor se schimbă. Nunțile clasice au fost înlocuite de cele în care fiecare aspect este personalizat pentru a ilustra povestea de dragoste a mirilor. Ana Zamfir, weeding planner și fondatoarea Zeea Events, ne-a povestit mai multe despre trendurile din 2025 în materie de nunți și costurile care vin la pachet.

Ana Zamfir a adus în vedere faptul că în anul 2025 nu se mai vorbește de nunți cu o listă interminabilă de invitați și evenimente clasice. Mirii sunt în căutare de experiențe inedite personalizate. „Miresele și mirii din 2025 caută autenticitate și experiențe personalizate. Nu mai este suficient să ai o sală frumoasă și un meniu bogat – acum se dorește o atmosferă cu totul specială, care să reflecte povestea lor. A crescut dorința de intimitate, evenimente mai restrânse, dar cu detalii atent alese și accent pe emoție și experiență”, a spus aceasta.

De la locație la tematici, mirii vor să se asigure că evenimentul lor va fi unul perfect și momerabil. Tendința se axează acum pe stilul minimalist. „Locațiile în aer liber, tip grădină sau conace, sunt în topul preferatelor, dar și spațiile urbane industrial-chic. Ca tematică, predomină stilul boho modern, minimalistul elegant și simplu. În decor vedem multe flori de sezon, aranjamente aerisite, lumini calde și zone instagramabile”, a precizat Ana.

Social media a luat cu asalt și industria nunților, dictând noile tendințe. „Social media este acum motorul de pornire al nunților. Pinterest, Instagram și TikTok subliniază dorințele și amplifică trendurile. Miresele vin cu poze salvate și moodboard-uri, ceea ce ridică mult așteptările. În același timp, creează presiunea de a investi mai mult pentru un eveniment instagramabil”, adaugă weeding planner-ul.

Potrivit specialiștilor, un buget minim realist începe de la 20.000 € pentru o nuntă de 100 de invitați. În această sumă sunt incluse elementele de bază: locația, meniul, serviciile foto-video, DJ-ul, florile și decorul standard. „Un minim realist începe de la 20.000 €, incluzând locația, meniul, foto-video, DJ, flori și decor de bază. Sub această sumă, de obicei se fac compromisuri vizibile. De regulă, 40–50% din buget merge către locație și catering. Restul se împarte între decor, entertainment, foto-video și organizare. E important ca mirii să înțeleagă că locația este fundamentul, dar nu trebuie să „mănânce” întregul buget”, spune Ana Zamfir.

Ce elemente fac diferența între o nuntă de 15.000 de euro și una de 50.000 de euro? Ei bine, este vorba de mici lucruri care pot crește costurile finale. „Diferența o fac detaliile: tipul locației (locație tip ballroom vs. locație), meniul și băuturile premium, tipul de entertainment (DJ simplu vs. band live, show-uri speciale), nivelul decorului floral, logistica ( farfurii suport, șervete colorate, scaune diferite) și personalizarea (papetărie, cornere creative)”, spune aceasta.

Există anumite servicii și elemente care sunt adesea subestimate în planificarea bugetului, dar pot ridica nota finală considerabil, spune weeding planner-ul. „Entertainment-ul special (live acts, show-uri diverse) decorul floral, lumina ambientală, papetăria personalizată sunt deseori subestimate. Chiar și un photo corner creativ sau o stație de cocktailuri pot schimba complet vibe-ul evenimentului”, explică Ana.

Unii oameni aleg să nu apeleze la un specialist și să își organizeze singuri nunta. Totuși, în acest proces, există anumite greșeli care fac diferența dintre un eveniment reușit și o seară cu tensiuni. „Printre cele mai frecvente greșeli se află lipsa unui plan B sau a soluțiilor pentru gestionarea diverselor probleme ce pot aparea în ziua evenimentului, negocierea excesivă, care aduce furnizori nesiguri, organizarea fără un desfășurător clar – ceea ce duce la haos în ziua nunții, dorința de a face totul singuri, în loc să delege și subestimarea costurilor reale ale evenimentului”, a precizat Ana Zamfir.

Când vine vorba de costuri, trebuie adus în discuție un element important: darul de nuntă. „Media darului în România în 2025 variază între aproximativ 200 € de persoană la evenimente clasice și poate urca spre 300 € la evenimente premium, în orașe mari sau locații de top. În zonele rurale și la nunți mai restrânse, media rămâne mai mică, între 100–150 €”, explică specialista.

Ana Zamfir a venit cu câteva sfaturi pentru cei care încep acum planificarea nunții lor. „Să înceapă prin a-și defini prioritățile și să fie sinceri cu privire la buget. O nuntă nu trebuie să fie cea mai scumpă, ci cea mai autentică pentru ei. Să aleagă furnizori în care au încredere și să se bucure de proces, pentru că planificarea face parte din poveste la fel de mult ca ziua nunții. Sfatul meu este să prioritizeze locația și cateringul (baza evenimentului), entertainment-ul (energie și atmosferă) și foto-video (singurul element care rămâne). Abia apoi decorul, dar chiar și cu buget mic se pot face lucruri creative dacă există un concept unitar”, a afirmat aceasta.