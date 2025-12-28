Ora oficială a Statelor Unite, întârziată de o furtună. Cât de mult a fost afectată

O furtună intensă care a trecut prin statul american Colorado săptămâna trecută a dus la întreruperi în alimentarea cu energie electrică la campusul Institutului Național de Standarde și Tehnologie (NIST) din Boulder.

În urma acestei situații, standardul oficial de timp al Statelor Unite, calculat pe baza ceasurilor atomice, a înregistrat un decalaj temporar de 4,8 microsecunde, potrivit relatărilor din presa internațională și surselor media externe.

Standardul oficial de timp al Statelor Unite este cunoscut sub denumirea NIST UTC (Coordinated Universal Time – versiunea NIST) și este determinat de Institutul Național de Standarde și Tehnologie în colaborare cu Marina Statelor Unite.

Acesta se bazează pe o medie ponderată a citirilor furnizate de aproximativ 16 ceasuri atomice situate la campusul NIST din Boulder.

Ceasurile atomice sunt dispozitive extrem de precise care măsoară timpul pe baza frecvențelor naturale de rezonanță ale atomilor, cum ar fi maserele cu hidrogen sau ceasurile cu fascicul de cesiu.

Datorită acestei tehnologii, ora oficială stabilită de NIST servește ca referință pentru o serie de sisteme critice din infrastructura modernă, inclusiv rețele de telecomunicații și semnalele GPS.

Pe 17 decembrie 2025, o furtună puternică cu vânturi de intensitate ridicată a afectat regiunea Boulder și împrejurimile, provocând daune la liniile electrice și forțând operatorul local de energie să întrerupă alimentarea pentru siguranță.

În acel moment, alimentarea cu energie electrică a campusului NIST a fost întreruptă, iar unul dintre generatoarele de rezervă esențiale a eșuat în a prelua sarcina, ceea ce a afectat sistemele de măsurare și distribuție a timpului.

Potrivit unei declarații citate în presa străină, ceasurile atomice individuale au continuat să funcționeze pe baterii, însă conexiunile lor cu sistemele centrale de măsurare și distribuție au fost compromise.

Drept urmare, NIST UTC a ajuns să fie cu 4,8 microsecunde mai lent decât ar fi trebuit să fie în mod normal.

Într-un e-mail intern menționat în relatările presei, fizicianul Jeffrey Sherman, supraveghetor la NIST, a explicat că problema a constat în pierderea conexiunii dintre ceasurile atomice și sistemele centrale, nu în funcționarea ceasurilor în sine.

Acesta a subliniat că fiecare ceas atomic continuă să funcționeze datorită bateriilor de rezervă, însă sistemul de sincronizare a fost afectat de întreruperea alimentării.

Rebecca Jacobson, purtătoare de cuvânt a NIST, a precizat că o persoană are nevoie de aproximativ 350.000 de microsecunde pentru a clipi, pentru a oferi o scară a scării de timp implicate în această situație.

Potrivit relatărilor, pentru majoritatea utilizatorilor obișnuiți, un astfel de decalaj de 4,8 microsecunde este imperceptibil. Cu toate acestea, este de așteptat ca diferențele în sincronizarea timpului să poată avea efecte asupra sistemelor care necesită precizie extremă, cum ar fi infrastructurile critice, comunicațiile și semnalele GPS.

După incident, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită la instalațiile NIST din Boulder, iar echipele tehnice au început evaluarea și remedierea eventualelor daune cauzate de întrerupere. Sursele media externe menționează că activitățile de corectare a deviației temporale și de verificare a sistemelor sunt în curs de desfășurare.

Institutul a avertizat, de asemenea, că anumite servere de timp de pe Internet ar putea furniza date temporar inexacte din cauza acestei situații, iar pentru o corectă sincronizare, utilizatorii sensibili la precizia timpului ar trebui să folosească surse alternative, dacă este necesar.

Standardul de timp oficial al Statelor Unite este un element fundamental pentru funcționarea unei varietăți de domenii tehnologice și economice.

Precizia ceasurilor atomice este esențială nu doar pentru rețelele de telecomunicații și GPS, ci și pentru sistemele financiare, serverele de calcul distribuit și alte aplicații care depind de sincronizare precisă.

Incidentul din Colorado subliniază sensibilitatea acestor infrastructuri critice la evenimente meteorologice severe și subliniază necesitatea unor sisteme de rezervă robuste pentru a menține precizia standardelor de timp la scară națională și internațională.