Democrații vor să blocheze finanțarea guvernului pentru a salva risipa ecologistă

Un posibil acord pentru finanțarea majorității agențiilor federale, inclusiv Departamentele Apărării și Sănătate și Servicii Umane, a eșuat joi seara după ce senatorii din Colorado au cerut Congresului să oprească eforturile președintelui Trump de a desființa un centru cheie de cercetare climatică, potrivit publicației The Hill.

Un senator democrat implicat în negocierile pentru aprobarea unui pachet de cinci proiecte de lege privind cheltuielile înainte de Crăciun a comparat tentativa președintelui de a destrăma un centru de meteorologie și climă din Boulder, Colorado, cu „o bucată de dinamita” care a explodat orice șansă de compromis bipartisan.

Colorado Sens. Michael Bennet (D) și John Hickenlooper (D) s-au opus continuării așa-numitului pachet „minibus”, care, dacă ar fi fost adoptat, ar fi finanțat între 85 și 90% din guvernul federal până în septembrie 2026.

„Trebuie să rezolvăm această problemă,” a spus Bennet, explicând opoziția sa față de pachetul de cheltuieli. „Trebuie să lucrăm împreună. Trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi cum să facem asta. Trebuie să găsim o cale împreună pentru a rezolva această problemă.”

Bennet a subliniat că colegii săi republicani recunosc importanța centrului în furnizarea analizelor științifice privind modelele meteorologice. „Toată lumea de pe acea tribună știe ce treabă excelentă face,” a spus el referindu-se la Senat.

Majoritatea senatorilor, conduși de John Thune (R-S.D.), au făcut un efort considerabil pentru a adopta pachetul de cheltuieli înainte de Crăciun, iar joi dimineața părea că acordul este aproape, după ce senatorii conservatori republicani și-au retras obiecțiile.

Cu toate acestea, Bennet și Hickenlooper au oprit procesul, obiectând față de stabilirea datelor pentru voturi și amendamente pe scena Senatului. Cei doi au fost nemulțumiți de anunțul administrației Trump din miercuri, conform căruia National Center for Atmospheric Research (NCAR) urma să fie desființat.

„Vrem doar să luăm banii care sunt în buget pentru el, vrem să ne asigurăm că banii sunt folosiți pentru a-l menține deschis [și] să nu-l anulăm,” a spus Hickenlooper.

El a precizat că finanțarea granturilor centrului este amenințată de către National Science Foundation (NSF). „Ce spune National Science Foundation este ‘Îți tăiem bugetul, dramatic. Îl vom tăia cu 30 sau 40%.’ Destul de mult cât să amenințe viabilitatea facilității de cercetare,” a adăugat Hickenlooper.

Senatorul Lisa Murkowski (R-Alaska), membră senior a Comitetului pentru Cheltuieli al Senatului, a declarat că pachetul părea să se apropie de adoptare până când disputa privind centrul de cercetare atmosferică a deraiat negocierile. „Totul a explodat,” a spus ea, menționând că rezolvase deja obiecțiile privind finanțarea Departamentului Interne.

Directorul biroului bugetar al Casei Albe, Russell Vought, a anunțat pe X că NSF „va desființa National Center for Atmospheric Research,” numindu-l „una dintre cele mai mari surse de alarmism climatic din țară.”

Senatorii democrați Bennet și Hickenlooper au primit sprijin puternic din partea colegilor lor, cerând ca republicanii să garanteze continuarea funcționării centrului.

„Ceea ce a făcut președintele în Colorado este dezgustător și colegii noștri republicani ar trebui să-l determine să se răzgândească,” a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer (D-N.Y.).

Senatorul Sheldon Whitehouse (D-R.I.), un lider pe probleme de climă, a descris cercetarea drept „o bijuterie globală a științei” care „ne ajută să învățăm foarte multe, ceea ce contează pentru toți.”

Murkowski a recunoscut importanța centrului pentru Alaska, unde pescuitul și turismul sunt motoare economice majore. „Pentru noi, în Alaska, această cercetare atmosferică este foarte importantă,” a spus ea.

Pachetul de finanțare părea să capete avânt miercuri seara și joi dimineața după ce senatorii conservatori Ron Johnson (R-Wis.), Rick Scott (R-Fla.) și Mike Lee (R-Utah) și-au retras obiecțiile. Negocierile bipartizane au vizat inițial 40 de amendamente din partea democraților, redus la 12 până joi după-amiază, dar Bennet și Hickenlooper au cerut garanții suplimentare privind finanțarea NCAR.