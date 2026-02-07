Opoziția din Ungaria promite taxă pe marile averi, adoptarea euro și ruptura de energia rusă

Partidul de opoziție Tisza din Ungaria și-a prezentat sâmbătă programul electoral de 240 de pagini, în care anunță introducerea unei taxe pentru persoanele cu avere mare, adoptarea monedei euro și o orientare fermă spre Uniunea Europeană și NATO. Formațiunea de centru-dreapta îl provoacă direct pe premierul Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

Peter Magyar, liderul partidului Tisza și fost apropiat al guvernului, a declarat că platforma formațiunii urmărește combaterea corupției și deblocarea miliardelor de euro din fonduri UE înghețate. „Pentru cei cu o avere care depășește 1 miliard de forinți, vom introduce un impozit anual de 1% pe partea care depășește acest prag”, se arată în comunicatul partidului.

Programul mai prevede reducerea impozitului pe venit pentru cei care câștigă sub salariul mediu, precum și măsuri menite să stimuleze economia națională.

Tisza se angajează să reducă dependența Ungariei de energia rusă până în 2035 și să dubleze ponderea surselor regenerabile până în 2040. Formațiunea propune și construirea unei centrale nucleare pentru a acoperi cererea energetică în creștere, dar promite o „analiză cuprinzătoare” a proiectului Paks 2, realizat cu sprijinul Rusiei, dacă ajunge la guvernare.

În ceea ce privește moneda europeană, liderii Tisza spun că vor stabili „o dată țintă previzibilă și realizabilă” pentru adoptarea euro.

Programul intitulat „Fundamentele unei Ungarii funcționale și umane” include revizuirea sistemelor de sănătate, educație, protecție socială și transport public. „Vom începe imediat revizuirea sistemului de sănătate, a educației, a sistemului de protecție a copilului și a transportului public”, a declarat Peter Magyar într-un videoclip de prezentare a programului.

Potrivit majorității sondajelor, Tisza are un avans de 8-16 puncte procentuale față de Fidesz, partidul lui Viktor Orban, în rândul alegătorilor hotărâți. Rezultatul alegerilor parlamentare rămâne însă incert.