Liderul Opoziției din Ungaria acuză Fidesz că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania

Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, le-a spus participanţilor la un miting de campanie la Szeged că formaţiunea sa va „proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile”. De asemenea, politicianul a mai afirmat că îi va reprezenta pe toţi maghiarii, indiferent de vârstă, afiliere de partid sau reşedinţă, conform MTI.

Magyar i-a chemat pe candidaţii partidului născuţi peste graniţe să urce pe scenă şi l-a criticat foarte dur pe Janos Lazar, ministrul Construcţiilor şi Transporturilor, pentru că a pus la îndoială originile maghiare ale Viktoriei Strompova. Este vorba despre candidată a Tisza de etnie maghiară din Slovacia.

El a mai acuzat, de asemenea, Fidesz, de „trădarea maghiarilor din Transilvania” şi de sprijinirea deschisă a unui candidat prezidenţial român care-i urăşte pe maghiari, după cum a mai notat sursa citată.

„Ce va fi necesar pentru ca premierul ungar Viktor Orban să ia atitudine în sfârşit şi să i se opună lui Robert Fico (n.r. - premierul Slovaciei) - care este cu adevărat slovac şi cu adevărat socialist - atunci când acesta îi ameninţă cu închisoarea pe cei care critică Decretele Benes, care-i stigmatizează colectiv pe maghiari?”, a mai spus politicianul ungar ce reprezintă Opoziția de la Budapesta.

Altfel, vineri, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a reafirmat la Bruxelles, importanța dreptului de veto în cadrul Uniunii Europene, pe care îl consideră „o putere validă și utilă, fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute după un summit al liderilor europeni și vin într-un context în care, la nivelul UE, se discută tot mai des despre reformarea mecanismelor decizionale și despre limitarea dreptului de veto în anumite domenii-cheie.