Ofertă tentantă pentru românii care vor să muncească în străinătate. Salarii atractive, peisaj de vis

Sezonul estival se apropie, iar piața muncii din sectorul turistic din sud-estul Europei începe să resimtă din nou lipsa acută de personal, potrivit Infostud. Croația și Muntenegru, două dintre cele mai frecventate destinații de vacanță pentru români, au deschis deja zeci de mii de poziții pentru angajați sezonieri.

Aproximativ 95.000 de locuri de muncă sunt disponibile pentru acest sezon, atât pentru cetățeni locali, cât și pentru lucrători din alte state europene.

Deficitul de personal este cel mai pronunțat în Croația, unde angajatorii estimează un necesar de aproximativ 70.000 de lucrători pentru perioada de vârf a sezonului turistic.

În paralel, Muntenegru are nevoie de circa 25.000 de angajați, iar doar în stațiunea Budva cererea ajunge la cel puțin 5.000 de persoane pentru hoteluri și restaurante.

Cele mai multe posturi sunt disponibile în domeniul turismului și ospitalității. Angajatorii caută în principal ospătari, bucătari, ajutori de bucătar, cameriste, personal de curățenie, recepționeri, animatori și tehnicieni pentru mentenanță.

Nivelul salarial reprezintă principalul factor care determină tot mai mulți români să accepte contracte sezoniere în aceste țări. Veniturile oferite sunt considerabil mai mari decât cele din România pentru poziții similare.

Un ospătar poate câștiga între 1.200 și 1.600 de euro lunar, în timp ce barmanii ajung la salarii cuprinse între 1.400 și 1.600 de euro.

Recepționerii sunt remunerați cu sume între 1.300 și 1.500 de euro, iar vânzătorii din zonele turistice pot obține până la 1.800 de euro pe lună.

Cele mai ridicate salarii sunt înregistrate în bucătărie. Astfel, bucătarii pot câștiga între 1.800 și 2.500 de euro, iar bucătarii șefi pot ajunge până la 3.000 de euro lunar.

De asemenea, sunt foarte căutați specialiștii în prepararea pizzei, cu salarii situate între 1.900 și 2.500 de euro, dar și ajutorii de bucătar sau grătarii, care pot câștiga între 1.400 și 1.900 de euro.

Potrivit presei sârbe, aceste poziții sunt printre cele mai greu de ocupat din cauza cerințelor de experiență.

Pe lângă salariile atractive, numeroși angajatori includ în pachetul de beneficii cazarea și masa gratuite. Această facilitate reduce semnificativ cheltuielile angajaților și permite economisirea unei părți importante din venituri pe durata sezonului.

Datele arată că „în multe situații, angajatorii oferă și cazare și masă gratuite, ceea ce reduce mult cheltuielile și crește suma rămasă la final de sezon”. Din acest motiv, interesul pentru astfel de joburi rămâne ridicat, în special în rândul tinerilor și al persoanelor care caută venituri rapide pe termen scurt.

Totuși, există diferențe în ceea ce privește gradul de ocupare a posturilor. Cele mai multe aplicații sunt depuse pentru poziții care nu necesită calificări avansate, precum recepționer, cameristă sau ajutor în bucătărie. În schimb, pentru meseriile specializate, cum ar fi bucătarii sau cofetarii, angajatorii întâmpină dificultăți în recrutare, iar lipsa personalului calificat rămâne o problemă constantă.

În acest context, pentru mulți români, munca sezonieră în Croația sau Muntenegru continuă să reprezinte „una dintre cele mai rapide metode de a strânge bani în câteva luni”, în condițiile în care salariile competitive și beneficiile incluse mențin aceste oferte în topul preferințelor anuale.