Oana Zamfir, despre întrebarea care i-a bulversata cariera: Marian Munteanu și Piața Universității

Jurnalista Oana Zamfir a declarat că unul dintre cele mai dificile momente din cariera sa profesională a fost legat de o situație în care au existat presupuneri publice făcute fără a fi clarificate circumstanțele, referitoare la faptul că nu ar fi știut cine este Marian Munteanu.

Întrebată care a fost cel mai greu moment din viața profesională, Oana Zamfir a afirmat că o situație din 2015, petrecută la începutul carierei sale jurnalistice, a avut un impact major asupra parcursului său.

„Nu m-a întrebat nimeni, în schimb în acele zile și nici ani, după ce s-a întâmplat. De ce l-ai întrebat asta? Toată lumea a pornit de la premisa că eu nu știam cine e Marian Munteanu,” a declarat jurnalista, la Digi 24.

Jurnalista a relatat că episodul a fost legat de o întrebare adresată lui Marian Munteanu, fost lider al studenților din Piața Universității, și că, ulterior, nu a fost întrebată de nimeni care au fost circumstanțele concrete ale momentului. Potrivit acesteia, s-a presupus că nu ar fi știut cine este Marian Munteanu.

Oana Zamfir a precizat că avea trei ani la momentul protestelor din 13–15 iunie 1990, însă acest lucru nu înseamnă că nu ar fi știut cine este Marian Munteanu. Jurnalista a explicat că situația a fost influențată de modul său de lucru, menționând că nu este multitasking și că, în calitate de prezentatoare de știri, avea regula de a închide casca cu producătorii în timpul emisiei.

Aceasta a relatat că, în ziua respectivă, era pregătită pentru un subiect major legat de redeschiderea dosarului Mineriadei și de punerea sub acuzare a unor nume precum Ion Iliescu și Virgil Măgureanu. Oana Zamfir a mai spus că se afla în primii ani de televiziune și că a fost unul dintre primele sale breaking news-uri importante.

Oana Zamfir a relatat că discuția cu Marian Munteanu era în desfășurare de câteva minute, când, în timpul intervenției telefonice, a primit indicații contradictorii din regie, legate de o posibilă declarație a lui Ion Iliescu. În contextul zgomotului și al mai multor voci din regie, jurnalista a verificat informațiile de pe laptop și a formulat o întrebare pe care ulterior a considerat-o nefericită, intenția fiind să afle unde se afla interlocutorul în Piața Universității.

Aceasta a mai povestit că a realizat formularea greșită după ce Marian Munteanu a cerut lămuriri și a reluat întrebarea, iar răspunsul acestuia a fost interpretat în mod negativ. Oana Zamfir a spus că, după ieșirea din emisie, a fost avertizată de o colegă în legătură cu reacțiile din mediul online, iar în redacție i s-a reproșat că nu ar fi știut cine este Marian Munteanu, fiind ulterior nevoită să își închidă contul de Facebook pentru câteva zile.