Oana Zamfir, de la Digi FM, ține o lecție de presă. Despre cum se cade liber, cu capul înainte

Dialog între Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM - pardon de expresie! - pe tema generată de faptul că jurnalistul Patrick Andre de Hillerin l-a prins pe Nicușor Dan cu pantalonii în vine, atunci când acesta se afla în grădinița pentru copii cu probleme speciale, organizată într-un avion Spartan al Forțelor Aeriene Române:

Vlad Craioveanu intervine peste ea și încearcă să o salveze din picaj: „...eu pot înțelege...”

Oana Zamfir se ține tare de vrie și sângele începe să nu-i prea mai oxigeneze creierul: „...să cauți nod în papură...”

Vlad Craioveanu nu se bătut, mai încearcă încă o dată: „...actul jurnalistic, a vrut să verifice veridicitatea...”

Oana Zamfir deja aproape aterizarea cu țeasta de pista din beton: „...ca să fie sigur, cum ar veni...”

Vlad Craioveanu începe să degajeze ușor din demersul cavaleresc: „...a celor...”

Oana Zamfir, buf!, creierul rămas total fără oxigen se împrăștie în impact: „...adică pui la îndoială ceea ce spune președintele României...”

Vlad Craioveanu redus la condiția de simplu spectator la o catastrofă: „...daaa...hă-hă-hă...”

Pentru că prima sarcină a jurnalistului autentic, acela care a reușit să evite sarcinile în măsură să-l transforme în limbist de presă, este să pună la îndoială și să verifice crâncen absolut orice informație venită de la orice deținător de putere, cât de nesemnificativă ar părea ea. Puțini izbutesc. Dar să nu reușești împlinirea acestei fundamentale cerințe și să transformi ratarea în virtute ține, cum ziceam, de oxigenarea precară a principalului organ cu care se operează în jurnalism și nu numai, în viață în general.

Da, vă amintiți bine! Domnișoara Oana Zamfir este autoarea unui alt salt fără parașută memorabil. Unul care a costat-o suspendarea de la televiziunea Digi 24(din nou, pardon de expresie!). L-a întrebat în direct pe Marian Munteanu, liderul protestelor din Piața Universității, din prima jumătate a anului 1990, citez riguros: „Ați fost și dumneavoastră în Piața Universității în acea perioadă, când au venit minerii?”

Dar am și ceva bun de spus despre domnișoara Oana Zamfir. Este o domnișoară foarte drăguță. Are acest noroc. Măcar atât! De Vlad Craioveanu îmi pare rău că este obligat să presteze în acest cuplu redacțional. El nu poate spune că se bucură de aceeași calitate fizică deținută de colega sa. În schimb, el este un deștept. După cum s-a văzut mai sus, este și un bun coleg. A încercat omul, dar binele nu se poate face cu de-a sila.