Oana Țoiu a anunțat cursuri de limba română pentru copii în școlile din Germania

Oana Țoiu a anunțat cursuri de limba română pentru copii în școlile din GermaniaElevi. Sursa foto: Freepik
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat, în timpul unei vizite la comunitatea românească din Bavaria, lansarea cursurilor de limba română pentru copii în școlile din Germania și reluarea Comisiei Mixte Economice România-Bavaria.

Oana Țoiu a vizitat comunitatea românească din Bavaria

Ministrul a vizitat comunitatea românească din Bavaria, unde a anunțat lansarea cursurilor de limba română în școlile locale și reluarea Comisiei Mixte Economice România-Bavaria.

Vizita a avut loc în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, iar la întâlnirea organizată la Consulatul General al României din Munchen au participat reprezentanți ai comunității românești, estimată la aproximativ 300.000 de persoane.

Relațiile strategice dintre România și Bavaria

Oana Țoiu a evidențiat caracterul strategic al relațiilor dintre România și Bavaria, un land cu investiții germane importante în România și schimburi comerciale bilaterale de aproape 8 miliarde de euro pe an.

Aceasta a subliniat „densitatea istorică” a comunității, alcătuită din sași, șvabi, foști membri ai rezistenței anticomuniste și profesioniști înalt calificați.

„Acest mix de generații și biografii produce o comunitate matură și exigentă. Activitatea dumneavoastră în industrii esențiale – auto, construcții, digital, servicii medicale – contribuie direct la prosperitatea Bavarei”, a spus ministrul.

Oana Țoiu

Oana Țoiu. Sursa foto: Facebook/Oana Țoiu

Alte vizite din agenda ministrului

Oana Țoiu s-a întâlnit, de asemenea, cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene și Internaționale în Cancelaria de Stat a Bavariei, și au stabilit reluarea lucrărilor Comisiei Mixte România-Bavaria în martie 2026, la București. Discuțiile vor aborda investițiile comune și protejarea drepturilor lucrătorilor români din Germania.

Mai mult, ministrul român a discutat cu Hendrik Wüst, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, despre atragerea de noi investiții în România și sprijinirea antreprenorilor români din Germania.

„Tot la Munchen am avut o întâlnire bilaterală cu Hendrik Wüst, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, cu care am discutat despre comunitatea românească. Mulțumesc Ambasadei României din germania, echipei de la Consulatul din München pentru dedicare și tuturor românilor care au ajuns azi la întâlnire”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

1
