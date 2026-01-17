Școlile din Kiev, închise din cauza crizei provocate de bombardamentele rusești

Vitali Kliciko, primarul Kievului, a anunțat, vineri, că școlile din capitala Ucrainei vor fi închise până la 1 februarie, din cauza crizei generate de bombardamentele rusești recente, care au provocat întreruperi masive ale furnizării de căldură și energie electrică. „Începând de la 19 ianuarie, şcolile capitalei vor fi închise până la 1 februarie”, a anunțat edilul pe Telegram, potrivit AFP.

După vacanța de la sfârșitul anului, cursurile din școlile din Kiev au fost reluate pe data de 12 ianuarie, atât cu prezență fizică, cât și online, potrivit autorităților locale.

Însă bombardamentele rusești recente asupra infrastructurii energetice ucrainene au provocat pagube atât de mari, încât președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat o „stare de urgență” în sectorul energetic.

Pe data de 9 ianuarie, atacurile rusești asupra sistemului energetic al Kievului au provocat unele dintre cele mai grave întreruperi de curent și încălzire de la începutul invaziei Ucrainei la scară largă, în februarie 2022.

În condiții de frig glacial, cu temperaturi care au coborât până la minus 17 grade, aproximativ 6.000 de imobile locuite, adică jumătate din oraș, au rămas inițial fără încălzire. Autoritățile locale continuă în prezent intervențiile pentru remedierea pagubelor.

Administrația municipală a anunțat că, pe lângă închiderea școlilor, începând de vineri, va introduce măsuri de economisire a energiei electrice, prin reducerea iluminatului public al străzilor la 20% din capacitate.

„Situaţia alimentării cu energie, de care depinde furnizarea serviciilor publice, rămâne foarte dificilă”, a afirmat, vineri, Vitali Kliciko.