Oana Gheorghiu: Ar fi fost nepotrivit ca Grindeanu să vină la învestire

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre absența lui Sorin Grindeanu la învestirea sa ca vicepremier și, totodată, a respins, acuzațiile potrivit cărora postările sale din mediul online ar fi avut vreo legătură cu decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre militarii americani din România. Ea a declarat, într-un interviu la Europa FM, că această asociere a fost o „încercare de a crea o legătură între două lucruri complet diferite”.

„Cred că nu există niciun fel de legătură între retragerea trupelor, sau a unor sute de militari americani din România şi postările mele de pe Facebook de acum câteva luni. Cred că a fost doar o încercare de a face legătura între aceste două lucruri.

Postările mele au fost postările unui om, unui cetăţean, într-un context cu o încărcătură emoţională foarte mare, dar cu siguranţă nu pot influenţa politica americană. Deci mă gândesc că dacă aş fi putut eu să influenţez ceva postările mele, ar fi trebuit să influenţez Ministerul Sănătăţii de-a lungul timpului şi am fi avut o reformă în sănătate, fiindcă despre asta am vorbit cel mai mult pe Facebook”, a spus Oana Gheorghiu, referindu-se la criticile formulate de PSD.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că, din postura de oficial al statului român, își menține angajamentul față de parteneriatul strategic cu Statele Unite, subliniind importanța acestuia pentru securitatea României.

Întrebată dacă și-a schimbat opinia față de fostul președinte american Donald Trump, ea a precizat că pozițiile personale nu pot influența direcția de politică externă, care rămâne una „ferm pro-americană și aliniată intereselor NATO”.

„Sunt o admiratoare a Statelor Unite ale Americii şi sunt recunoscătoare pentru faptul că noi suntem membri NATO şi că avem protecţia de care avem nevoie, cu război la graniţă şi datorită Americii”, a declarat vicepremierul, adăugând că, în calitate de reprezentant al Guvernului, „urmează linia oficială și va face întotdeauna ceea ce trebuie”, considerând că „opinia personală are puțină relevanță în acest context”.

Întrebată dacă a avut vreo discuție cu liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, Oana Gheorghiu a precizat că nu a vorbit niciodată cu acesta. În privința absenței lui Grindeanu de la ceremonia de depunere a jurământului de la Palatul Cotroceni, vicepremierul a afirmat că decizia sa a fost una potrivită.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că absența lui Sorin Grindeanu de la evenimentul oficial „i s-a părut mai potrivită” în actualul context politic, explicând totodată că nu își dorește să intre „în nicio polemică” și că scopul său este să sprijine activitatea guvernului.

„Eu cred că ar fi fost nepotrivit să vină. Dar, în același timp, și dacă venea, pentru mine era în regulă. Eu nu vreau să intru în polemici politice”, a afirmat aceasta, adăugând că prezența sau absența liderului social-democrat nu ar fi schimbat cu nimic atitudinea sa, exprimându-și speranța ca „toți oamenii din coaliție să vrea cu sinceritate să facem bine acestei țări”.

În final, Oana Gheorghiu a declarat că este pregătită să colaboreze cu partenerii de guvernare, inclusiv cu PSD.

„Cu oricine îşi doreşte cu adevărat să facă bine ţării. Şi eu sunt convinsă că sunt oameni acolo care chiar vor asta. Chiar şi în PSD”, a conchis ea.