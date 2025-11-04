Noi informații în cazul doctoriței românce găsite carbonizată în Franța

Pe 30 octombrie 2025, comunitatea din Molsheim, Alsacia, a fost zguduită de vestea morții doctoriței Simona Boila, cardiologă originară din România, în vârstă de 56 de ani. Alarma a fost dată de o angajată a cabinetului medical, după ce medicul nu s-a prezentat la programul obișnuit și nu a răspuns la telefoane, potrivit dna.fr.

Poliția s-a deplasat imediat la locuința doctoriței, situată la aproximativ 1,5 kilometri de cabinet. Din casă se simțea un miros puternic de benzină, motiv pentru care au fost chemați pompierii. În interior, echipele de intervenție au descoperit o cameră parțial arsă, complet răvășită, iar în aceasta cadavrul carbonizat al Simonei Boila, imposibil de identificat vizual. Flăcările nu s-au extins în restul casei, aparent din cauza lipsei de oxigen.

Primele constatări indică faptul că incendiul ar fi avut loc în seara precedentă, pe 29 octombrie. Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg pentru autopsie și identificare.

Simona Boila s-a născut în 1969 în Cluj-Napoca. După despărțirea de soț, s-a mutat în Franța la sfârșitul anilor 2000 împreună cu fiul ei, Andrei, născut în 2003. În Molsheim, era unul dintre cei doi cardiologi practicanți, apreciată pentru profesionalism și atenția acordată pacienților.

„Am cunoscut-o ca primar, dar și ca pacientă. Era o femeie extrem de plăcută și grijulie, care avea grijă de pacienții ei. Moartea ei tragică va lăsa un gol în orașul nostru”, a declarat primarul orașului, Laurent Furst.

Anchetatorii francezi consideră că moartea doctoriței a fost probabil rezultatul unei crime. Principalul suspect este fiul său, Andrei Boila, în vârstă de 22 de ani, care nu a fost prezent la locuință și este căutat de autorități. Sursele locale menționează că acesta ar avea antecedente de probleme psihice. Duminică seara, 2 noiembrie, poliția a lansat un apel pentru martori și a difuzat fotografia suspectului.

Camera în care a fost găsit cadavrul era complet răvășită, iar mirosul puternic de benzină sugerează un posibil incendiu intenționat. Restul locuinței nu a fost afectat de flăcări, ceea ce, potrivit anchetatorilor, întărește ipoteza unui incendiu localizat. Ancheta continuă cu analiza scenei, probe ADN, verificarea mobilierului și alte investigații menite să clarifice circumstanțele exacte ale tragediei.

Vestea morții Simonei Boila a provocat consternare în Molsheim, unde medicul era cunoscut și respectat. Pacienții și vecinii au exprimat șoc și tristețe. Autoritățile au transmis populației să nu încerce să interacționeze cu suspectul dacă îl recunosc, până la prinderea sa. Ancheta continuă pentru a stabili motivele și contextul incidentului.