Cadavrul unui bărbat care a murit în urmă cu 15 ani, găsit întâmplător după inundațiile din Spania

O descoperire macabră a zguduit orașul Valencia, după ce pompierii au găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat care murise în urmă cu 15 ani. Corpul său a fost descoperit întâmplător, în propriul apartament, în timpul unei intervenții la inundațiile produse în weekend, potrivit La Vanguardia.

Ploile torențiale au lovit orașul în noaptea de sâmbătă spre duminică și au provocat pagube semnificative în mai multe cartiere. Blocul în care locuia bărbatul, pe nume Antonio, născut în 1936, a fost grav afectat de infiltrațiile de apă.

Vecinii au observat că din pereți se scurgea o apă murdară, cu un miros greu de suportat, și au chemat autoritățile. Pompierii au încercat să pătrundă în locuința inundată, însă ușa era blocată. Cu ajutorul unui utilaj special, aceștia au reușit să intre pe fereastră și au avut parte de o imagine terifiantă: în interior, pe podea, se afla trupul mumificat al bărbatului, în hainele pe care le purta în urmă cu 15 ani.

În apartament au fost găsite urme ale unor porumbei care pătrunseseră pe o fereastră deschisă și își făcuseră cuiburi, arată presa din Valencia. Vecinii susțin că nu au mai văzut pe nimeni în acea locuință de foarte mult timp.

Unii spuneau că bărbatul s-ar fi mutat la un cămin de bătrâni, motiv pentru care nimeni nu s-a mai interesat de el.Antonio ar fi avut doi copii, însă nu mai ținea legătura cu aceștia de ani buni.

Autoritățile locale au confirmat că bărbatul figura în documente ca fiind în viață, iar pensia i-a fost virată regulat în contul indicat, fără verificări suplimentare. Serviciile Sociale au declarat că nu au avut niciun semn care să indice decesul, toate plățile fiind efectuate conform procedurilor de lucru.