Cantități ridicate de apă înregistrate în mai multe localități din Constanța

Cantități ridicate de apă înregistrate în mai multe localități din Constanța
Apele Române au anunțat că judeţul Constanţa se confruntă cu precipitaţii abundente în ultimele zile, iar debitele râurilor au crescut alarmant, cu efecte directe asupra localităţilor afectate. În intervalul 7–8 octombrie, s-au înregistrat cantităţi de apă ridicate, depăşind 100 de litri pe metru pătrat în mai multe zone. Autorităţile monitorizează situaţia și au emis avertizări suplimentare pentru populaţie.

Apele Române monitorizează debitele de apă din Constanța

Oficialii Administrației Apelor Române au precizat că precipitaţiile abundente au afectat mai multe râuri din judeţul Constanţa.

“Codul roşu care a expirat azi-noapte s-a transformat pentru Constanţa în cod portocaliu și a fost prelungit de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor până la 9 octombrie, ora 24:00”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Cantităţile de precipitaţii au fost extrem de ridicate, după cum arată datele staţiilor hidrometrice: Nuntaşi – 174,5 l/mp, Băltăgeşti – 158 l/mp, Mihail Kogălniceanu – 129 l/mp; Topalu – 133,9 l/mp, și alte localităţi cu peste 100 l/mp. Creşterile rapide ale debitului au provocat viituri, în special pe râul Casimcea, unde s-a înregistrat o creştere de până la 1.500 de ori într-un interval scurt.

Localitatea Siliştea a fost cea mai afectată de acumulările masive de apă

Localitatea Siliştea a fost cea mai afectată de acumulările masive de apă, iar DC 61 (Seimeni – Siliştea) a fost inundat ieri. Odată cu diminuarea precipitaţiilor, apele au început să se retragă, iar traficul rutier în localităţile Cheia, Grădina, Nicolae Bălcescu și Dorobanţu a revenit la normal.

Pompieri la interventiille după ploile abundente

S-au înregistrat cote de inundaţie depăşite pe râul Casimcea, aflate în scădere, și cote de atenţie la Saraiu pe râul Topolog (în creştere) și la Hamcearca pe râul Taiţa (în scădere).

Monitorizare activă a cursurilor de apă

Echipele Apele Române Dobrogea-Litoral rămân pe teren pentru a supraveghea debitele și nivelurile râurilor afectate.

„Echipele de la Apele Romane Dobrogea-Litoral continuă monitorizarea în teren a cursurilor de apă Casimcea, Topolog, Cartal, Nuntaşi, Valea Dunărea, Râmnic în vederea identificării unor posibile probleme care pot fi generate de creşterile de debite şi niveluri”, au transmis oficialii Apele Române.

Scopul este identificarea rapidă a eventualelor probleme generate de creșterile bruște ale apelor, pentru a preveni inundațiile și a proteja comunitățile.

 

Proiecte speciale