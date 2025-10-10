Trump despre Spania: Poate ar trebui dată afară din NATO

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut joi o serie de remarci la adresa Spaniei în contextul discuțiilor privind cheltuielile de apărare insuficiente ale statelor din NATO.

Liderul american a menționat că Madridul nu și-a respectat angajamentele financiare și a sugerat că partenerii europeni ar trebui să evalueze serios atitudinea acestei țări față de responsabilitățile comune.

Donald Trump a vorbit despre situația Spaniei în timpul unei întâlniri bilaterale cu președintele Finlandei, Alexander Stubb.

În timpul discuției, acesta a subliniat că anumite state membre nu și-au îndeplinit promisiunile privind creșterea bugetelor de apărare.

„Văd că un stat a rămas în urmă — Spania. Trebuie să-i sunați și să aflați de ce sunt rămași în urmă”, a spus Trump, potrivit transcrierii oficiale. „Poate ar trebui, sincer, să-i dați afară din NATO”, a adăugat el.

Comentariile vin după summitul din iunie, unde liderii țărilor membre au aprobat noul obiectiv propus de Washington: fiecare stat să aloce 5% din PIB pentru apărare, dintre care 3,5% pentru cheltuieli militare directe și 1,5% pentru investiții conexe securității. Spania a fost singura țară care nu a acceptat această țintă, ceea ce a generat reacții în rândul aliaților.

În aceeași discuție, Trump a apreciat eforturile Finlandei, care a crescut semnificativ bugetul militar după invazia Rusiei în Ucraina.

„Ați fost exemplari în acest sens. Spania nu a fost. Spania a fost cea care nu a făcut-o, așa că va trebui să vorbiți cu ei”, a spus liderul american.

Conform datelor alianței, Spania rămâne una dintre țările cu cele mai mici cheltuieli de apărare, sub 1,2% din PIB în 2023.

În comparație, Polonia și Finlanda au depășit pragul de 3% în același an. Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că „nu există o obligație formală de a atinge pragul de 5%” și că „nivelul de 2,1% din PIB este suficient pentru a asigura o apărare modernă și eficientă”.

Un oficial al alianței, citat de cotidianul El País, a afirmat că „excluderea unui stat membru nu este prevăzută de tratatul fondator” și că declarațiile lui Trump „trebuie înțelese ca parte a unui discurs politic, nu ca o intenție procedurală”.

Remarcile lui Donald Trump au readus în prim-plan tema veche a echilibrului contribuțiilor în cadrul alianței.

„Am cerut să plătească 5%, nu 2%, și mulți au crezut că nu se va întâmpla. Dar s-a întâmplat aproape în unanimitate”, a spus el.

Analiștii în relații internaționale susțin că discuțiile despre posibile sancțiuni sau excluderi ar putea amplifica tensiunile transatlantice.

Expertul german Klaus Ritter a explicat:

„Orice discuție despre eliminarea unui stat membru ar pune sub semnul întrebării coeziunea alianței și principiul solidarității colective.”

Pe plan economic, un conflict deschis în interiorul alianței ar putea afecta investițiile în apărare și colaborările tehnologice dintre statele membre.

Din perspectivă politică, tensiunile dintre Washington și Madrid ar putea complica procesul decizional comun într-un moment marcat de instabilitate regională.