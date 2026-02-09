Noi detalii despre crimele din Bulgaria. Autoritățile au anunțat că nu mai caută suspecți, ci doar martori

Un caz întunecat ține Bulgaria într-o stare de șoc de mai bine de o săptămână. Șase persoane au murit în împrejurări violente, iar anchetatorii analizează legătura dintre două scene ale crimei, fără a oferi, deocamdată, explicații clare. Lipsa informațiilor oficiale a alimentat speculațiile din spațiul public, care vizează posibile legături cu secte, pedofilie și ritualuri obscure, potrivit novinite.com.

Duminică, trei persoane suspectate că ar fi implicate într-o crimă triplă petrecută într-un refugiu montan au fost găsite împușcate în Munții Balcanii de Vest. Este vorba despre doi bărbați și un adolescent de 15 ani, descoperiți fără suflare într-o rulotă.

Descoperirea a avut loc la câteva zile după o altă crimă triplă, care a atras atenția oamenilor în contextul unor suspiciuni de sectarism și abuzuri asupra copiilor.

Vehiculul în care au fost găsite ultimele victime aparține unui ONG, Agenţia Naţională pentru Controlul Teritoriilor Protejate, organizație care organiza tabere de vacanță pentru tineri. Împotriva organizației a fost depusă, în urmă cu doi ani, o plângere pentru „abuzuri sexuale asupra copiilor” și existența unor „structuri paramilitare”. Informația a fost confirmată de șeful interimar al Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională, Denio Denev, care a precizat că noi elemente au fost transmise parchetului.

Între timp, anchetatorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat în ultimele momente ale celor trei persoane găsite în rulotă. Șeful poliției a declarat că este analizată inclusiv ipoteza existenței unei comunități închise, cu tendințe sectare.

Cazul a izbucnit după ce Ministerul de Interne din Bulgaria a anunțat că trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap într-o cabană din apropierea pasului Petrohan, la data de 2 februarie. Procurorul regional din Sofia, Hristina Lulceva, a precizat că locația fusese incendiată, iar victimele aveau răni provocate de gloanțe.

Într-o cameră separată, anchetatorii au găsit doi câini de talie mare fără viață, iar la fața locului au fost identificate două pistoale și o carabină de fabricație americană. Anchetatorii ar fi recuperat imagini parțiale din interiorul cabanei. Potrivit unor surse citate de Ministerul de Interne, înregistrarea i-ar surprinde pe cei trei bărbați împușcând câinii și aprinzând focul, înainte de a ieși din cadru.

Autoritățile au demarat căutările pentru alte trei persoane, printre care proprietarul cabanei, Ivailo Kaluşev, și un adolescent de 15 ani. Înainte ca trupurile acestora să fie descoperite, a devenit public un mesaj de adio trimis de Kaluşev mamei sale, în care acesta vorbea despre epuizare, iertare și un „copil bolnav”.

Lipsa unor informații oficiale clare a alimentat o analiză intensă a vieții lui Kaluşev, prezentat drept speolog, budist și activist de mediu. Au apărut speculații privind o posibilă rețea de pedofili, însă verificările nu au indicat existența unor anchete active în acest sens.

În paralel, câțiva experți au avansat ipoteza unei „sinucideri melancolice prelungite”, scenariu în care liderul grupului ar fi putut ucide alte persoane înainte de a-și lua viața.

După descoperirea ultimelor cadavre, autoritățile au anunțat că nu mai caută suspecți, ci doar martori. Întârzierea rezultatelor autopsiilor și a expertizelor balistice continuă să alimenteze neîncrederea.