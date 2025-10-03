Nicușor Dan: Victoria proeuropeană a Republicii Moldova aduce un mare entuziasm în Europa

Republica Moldova. Victoria proeuropeană a Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost salutată joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre posibilitatea ca Republica Moldova să devină stat membru UE până în 2028.

„Este un mare entuziasm în privința victoriei occidentale. Există o dorință de accedere a Moldovei de o parte și de cealaltă. Există voință puternică din partea Uniunii Europene ca, cel târziu în 2028, Republica Moldova să devină parte a UE. Eu aș paria că se va întâmpla până atunci”, a afirmat șeful statului român.

Întrebat ce ar putea învăța România din experiența Republicii Moldova, Nicușor Dan a spus că autoritățile de la Chișinău au fost mai bine pregătite pentru alegeri decât cele de la București.

„Republica Moldova a fost mai bine pregătită decât România pentru că s-a așteptat să vină ceea ce a venit. România nu s-a așteptat la așa ceva, dar acum, dacă vom avea alegeri, un fenomen ca cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Pe problema de comunicare publică și rețele sociale însă, încă mai avem de lucru”, a precizat președintele României.

Nicușor Dan a subliniat că toate statele UE s-au angajat să sprijine Ucraina și să protejeze ordinea internațională.

„Rusia a lansat și un proces de dezinformare sistematică în Moldova, România și țările din regiune. Sunt atacuri cibernetice asupra infrastructurii și problema dronelor care invadează spațiul aerian în Europa, perturbă aeroporturile și economia. Uniunea Europeană apără ordinea internațională, dar și pe ea însăși”, a declarat el.

Unul dintre proiectele discutate la summit este crearea unui „zid antidrone”, menit să protejeze spațiul european de atacuri aeriene și amenințări hibride, precum migrația instrumentalizată sau flotele-fantomă rusești.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea CPE și a subliniat sprijinul ferm al cetățenilor pentru integrarea europeană.

„Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a declarat șefa statului.

Ea a evidențiat, totodată, experiența autorităților de la Chișinău în combaterea ingerințelor externe asupra proceselor democratice.

În marja summitului, Maia Sandu a găzduit o reuniune cu partenerii-cheie ai Republicii Moldova: președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele României, Nicușor Dan, premierul Poloniei, Donald Tusk, precum și liderii instituțiilor europene – Ursula von der Leyen, António Costa și Kaja Kallas.

Reuniunea de la Copenhaga, găzduită de prim-ministra daneză Mette Frederiksen, a reunit 53 de lideri europeni și oficiali ai instituțiilor comunitare. Următorul summit al Comunității Politice Europene va avea loc în mai 2026, în Armenia.