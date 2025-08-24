Politica Nicuşor Dan, mesaj către Rusia de Ziua Independenţei Ucrainei







Cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei, preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj de susţinere fermă pentru eforturile legitime ale Ucrainei de a-şi apăra suveranitatea în contextul conflictului cu Federaţia Rusă. Așadar, președintele îşi reafirmă sprijinul pentru Kiev în faţa agresiunii ruse.

Președintele Nicușor Dan a subliniat angajamentul României de a contribui la reconstrucţia Ucrainei, precum şi la parcursul european al acesteia.

„Cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei, transmit cetăţenilor ucraineni cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate. În faţa agresiunii continue a Rusiei împotriva ţării dumneavoastră, aş dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei şi calea dumneavoastră către integrarea europeană”, a transmis președintele României.

Totodată, şeful statului a evidenţiat curajul şi determinarea demonstrate atât de armata ucraineană, cât şi de cetăţenii acestei ţări, în apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale.

„Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic. În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, a transmis președintele Nicușor Dan, potrivit presidency.ro.