Nicușor Dan, întrebat despre varianta numirii lui Kovesi la SRI. Răspunsul scurt al președintelui

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat luni dacă intenționează să o numească pe Laura Codruța Kovesi la conducerea Serviciului Român de Informații (SRI), după încheierea mandatului acesteia la șefia Parchetului European.

„Ultima oară când m-am întâlnit cu domnia sa a fost acum 10-12 ani, într-o sală de judecată, eram cu urbanismul meu. Vorbind acum de numirea șefilor de servicii, n-o să spun mai multe înainte ca oamenii ăștia să fie validați de Parlament. Sunt discuții care au început, da. Discuția este în curs”, a declarat președintele, la Antena 1.

Rolul SRI, în viziunea lui Nicușor Dan

Președintele României a explicat că rolul SRI este să colecteze informații care pot afecta securitatea națională, iar combaterea corupției intră, în opinia sa, tot în acest domeniu.

„Trebuie să facem niște separații. În primul rând, rolul SRI e să colecteze informații care pot afecta securitatea națională – de exemplu sabotaje, grupuri teroriste sau rețele de trafic de droguri. Sunt chestiuni ce țin de securitatea națională. Întrebarea este ce este securitate națională și documentul care dă competențe SRI este strategia de securitate națională. Eu cred și sper ca Parlamentul să-mi împărtășească credința că corupția este o chestiune de securitate națională. Neîncrederea oamenilor vine din cauza corupției”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan vrea separarea clară între SRI și Parchet

Președintele Nicușor Dan a precizat că este esențial ca sarcinile SRI și Parchetului să fie clar împărțite:

„Vreau ca lucrurile să fie clar împărțite între ce face SRI și ce face Parchetul. Totul este ca în momentul în care au informația despre un fenomen și precizează sau sesizează presupusa faptă, ei să nu mai aibă nicio interferență cu dosarul. Parchetul se ocupă de urmărirea penală, SRI colectează informațiile. În momentul de față, lucrurile sunt bine definite: există două tipuri de interceptări, ambele validate de judecători – unele pentru siguranța națională, altele pentru infracțiuni penale. Ofițerul de informații documentează și informează procurorul acolo unde este nevoie”, a explicat președintele.

Fără interferențe între procurori și ofițerii de informații

Nicușor Dan a mai spus că nu trebuie să existe interferență între procuror și ofițerii de informații: „Ce s-a întâmplat atunci e că nu s-a respectat legea, e răspunsul foarte simplu. Chiar dacă în acel moment strategia de securitate națională prevedea acest fenomen, prezența corupției în strategie nu implica o interferență între procuror și ofițer de informații sau între ofițer și judecător. Au fost oameni care nu au respectat legea, iar justiția nu a avut anticorpii care să oprească această influență nefastă”, a mai declarat Nicușor Dan.

