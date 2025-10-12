Codruța Kovesi, final de mandat. Patru procurori, în cursa pentru conducerea Parchetului European

Germanul Andrés Ritter, procuror adjunct al Parchetului European, este considerat principalul favorit dintre cei patru candidați preselectați pentru a o înlocui pe Laura Codruța Kovesi, potrivit euractiv.fr.

Patru procurori europeni au fost incluși pe lista scurtă pentru a prelua conducerea instituției cu sediul la Luxemburg, responsabilă de investigarea fraudelor și a abuzurilor privind fondurile europene. Surse citate de euractiv.fr îl indică drept favorit pe actualul adjunct al Parchetului European, procurorul german Andrés Ritter.

Procuror cu peste 25 de ani de experiență în țara sa, Andrés Ritter s-a specializat în frauda cu subvenții UE și s-a bazat pe experiența sa când a candidat pentru această funcție în urmă cu șase ani.

Pe locul al doilea se află austriaca Ingrid Maschl-Clausen, fost procuror al Parchetului European. Ea a lucrat anterior la Reprezentanța Permanentă a Austriei pe lângă Uniunea Europeană și la Eurojust, responsabilă cu cooperarea judiciară între statele membre.

Al treilea candidat este italianul Stefano Castellani, care ocupă deja funcția de procuror delegat al Parchetului European din Torino, urmat de spaniolul Emilio Jesús Sánchez Ulled, procuror general responsabil cu infracțiunile împotriva administrației publice din Madrid.

Lista restrânsă, deja comunicată candidaților, trebuie acum trimisă Consiliului UE și Parlamentului European, care trebuie să cadă de acord asupra candidatului final care o va înlocui pe Laura Kovesi, care trebuie să părăsească funcția după șase ani. Schimbarea la conducerea EPPO este prevăzută pentru octombrie 2026.

Procesul final de selecție ar trebui să includă negocieri politice și o examinare atentă a experienței și independenței celor patru candidați selectați, așa cum s-a întâmplat acum șase ani, când Laura Kovesi a fost interogată de deputații europeni cu privire la funcționarii pe care i-a condamnat în timp ce lucra în România.

În timpul mandatului de șase ani al Laurei Kovesi, care a început în 2019, EPPO a condus mai multe anchete mediatizate, inclusiv cazuri legate de miniștri greci, negocierile privind achiziționarea de vaccinuri de către UE, Partidul Popular European și presupusa utilizare abuzivă a fondurilor europene de către deputații europeni, potrivit euractiv.fr.