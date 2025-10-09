Republica Moldova. O nouă scurgere de informaţie arată că fostul procuror anticorupţie Victoria Furtună, acum lideră a partidului „Moldova Mare”, s-a lansat în politică pentru banii Kremlinului. Aceasta a avut acelaşi curator de la Moscova ca şi alte partide afiliate lui Ilan Şor.

Iar misiunea pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost de a atrage voturile simpatizanţilor partidelor afiliate lui Ilan Şor, precum şi ale electoratului pro-european, dezamâgit de clasa politică.

„Sunt un rob credincios. Dacă Șor și Rusia vor victorie, o voi obține”, i-ar fi spus Victoria Furtună curatorului său de la Moscovă, într-o convorbire ajunsă publică pe Internet.

Scurgerea de informaţie conține șdocumente atribuite organizației „Eurasia”, proiectului „InfoLider”, şi call centerului Blocului „Victorie”.

Partidul condus de Victoria Furtună ar fi obţinut doar pe parcursul ultimilor trei luni peste jumătate de milion de euro de la ruşi pentru finanţarea activităţii partidului în perioada electorală.

Potrivit documentului făcut public, grosul banilor, 200.000 de euro, a fost alocat strategii și pconsultanță politică. 100 de mii de euro au fost sacrificate pentru elaborarea a patru spoturi video de scurt metraj și a 12 materiale video pentru rețele sociale.

Promovarea pe Facebook, Instagram, TikTok și Google ar fi costat 40.000 de euro. Alte 12 mii de euro au fost alocate pentru sondaje, 20 de mii de euro pentru cheltuieli logistice , iar 40 de mii de euro doar pentru salariile echipei digitale.

Victoria Furtună a avut acelaşi curator de la Moscova ca şi Marina Tauber, precum şi alte partide afiliate lui Ilan Şor.

Jurnaliştii de la Ziarul de Gardă au scris că în conversaţia ajunsă public pe Internet, pseudonimul „venera472” aparţine Victorie Furtună, iar peudonimul „maximb” aparţine lui Anton Tregub, curatorul de la Moscova al fostei procuroare.

Potrivit unei anchete a portalului Deschide.md, Tregub a fost unul dintre curatorii ruși ai Marinei Tauber în campania electorală pentru funcția de primar al municipiului Bălți din 2021. Tot el a sprijinit logistic și strategic, în 2024, Partidul „Renaștere”, afiliat condamnatului Ilan Șor.

Victoria Furtună ar fi coordonat cu Anton Tregub orice mişcare strategică a partidului „Moldova Mare”. Este vorba chiar şi aderarea noilor membri la partid sau de întocmirea listei electorale pentru alegerile parlamentare.

Astfel, Victoria Furtună l-a primit în partid pe fostul fruntaş comunist doar după ce a fost acceptat de Moscova.

Iar lista electorală pentru parlamentare ar fi fost întocmită la Moscova, fapt care ar fi nemulţumit-o pe lidera de la „Moldova Mare”.

Din discuţiile Victoriei Furtună cu Anton Tregub reiese că fosta procuroră a fost servilă Moscovei şi nu a încălcat nicio indicaţie a curatorului. Chiar dacă unele nu i-au plăcut. Iar la un moment dat îl mumeşte pe Ilan Şor „fratele meu”.

Victoria Furtună a fost luată la rost de curator pentru că nu a coordonat cu el interviul oferit lui Gheorghe Gonța, în care spune că știe cum să-l aducă acasă pe Ilan Șor.

„Trebuie să ai încredere. Eu nu voi trăda niciodată, sunt un rob credincios. Dar dacă el (Ilan Şor n.r.) și Rusia vor victorie, trebuie să înțeleagă: o voi obține doar dacă oamenii nu se vor teme”, i-a răspuns Furtună lui Tegub.

Victoria Furtună s-ar fi simţit umilită atunci cănd curatorul de la Moscova i-a interzis să se prezinte la Forul Economic de la Sankt Petersburg, la mijlocul lunii iunie, alături de Zinaida Greceanîi, Vasile Tarlev, Irina Vlah și deputata comunistă Diana Caraman. Fosta procuroră i s-ar fi plâns curatorului că socialiştii nu vor să se alinieze cu dânsa, iar fostul procuror general Alexandr Stoianoglo caută informaţii compromiţătoare despre ea.

„Analizăm toate opțiunile. Nu putem să te mutăm spre stânga prea devreme”, i-a răspuns răspicat curatorul de la Moscova.