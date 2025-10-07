Republica Moldova. Criptomoneda A7A5, creată de fugarul Ilan Șor și banca de stat rusă Promsvyazbank (PSB) ar putea fi blocată cel puţin pe teritoriul Uniunii Europene.

Potrivit unui raport Bloomberg, Bruxellesul analizează posibilitatea întroducerii unor sancțiuni împotriva criptomonedei A7A5.

Precizăm că criptomoneda A7A5 a fost lansată, la indicaţia fugarului Ilan Şor, în februarie 2025 pe rețelele Ethereum și Tron. Ea a fost promovată ca „un token susținut de un portofoliu diversificat de depozite în valută fiduciară ținute în bănci de încredere din rețeaua Kîrgîzstanului”.

Potrivit raportului Bloomberg, interdicțiile ar urma să împiedice organizațiile și persoanele din blocul comunitar să se angajeze, direct sau indirect, inclusiv prin terți, în tranzacții cu tokenul promovat de Ilan Şor.

Scopul urmărit al sancţiunilor impuse de UE este de a duce la o schimbare a politicii sau comportamentului celor vizați, în vederea promovării obiectivelor Politicii Comune Externe și de Securitate a UE.

În vizor se află multe bănci din Rusia, Belarus și Asia Centrală. Acestea sunt învinuite de facilitarea entităților sancționate de Buxelles la efectuarea tranzacțiilor cu criptomonede. Este vorba de sancţiunile UE din 19 septembrie care au blocat toate tranzacțiile platformelor digitale pentru rezidenții ruș. Şi care au restricţionat tranzacțiile cu băncile străine legate de sectorul rus.

Raportul Bloomberg arată că A7A5 este folosită pe larg pentru evitarea sancţiunilor impuse de UE 19 septembrie. La doar o săptămână după anunțarea sancțiunilor, capitalizarea de piață a A7A5 a crescut rapid, ajungând pe 26 septembrie de la aproximativ 140 de milioane de dolari la peste 491 de milioane de dolari, o creștere de 250% într-o singură zi. La moment, capitalizarea A7A5 se menține în jurul valorii de 500 de milioane de dolari, reprezentând aproximativ 43% din totalul de 1,2 miliarde de dolari al pieței stablecoin-urilor ne-pegged la dolarul american. Stablecoin-ul euro EURC, emis de Circle, este al doilea ca mărime, cu o capitalizare de aproximativ 255 de milioane de dolari.

Criptomoneda A7A5 este folosită nu doar pentru evitarea de către ruşi a sancţiunilor impuse de europeni. Precizăm că Ilan Şor a folosit A7A5 pentru finanţarea partidelor pe care le controlează în Republica Moldova, coruperea alegătorilor şi deturnarea parcursului european.

Poliţia moldovenească a reţinut mai multe persoane responsabile de convertirea A7A5 în bani lichizi pentru finanţarea protestelor şi coruperea alegătorilor.

Printre cei reţinuţi se regăsesc fostul poliţist Ion Perju, condamnat la zece ani de închisoare pentru omor. Precum şi a jurnalistului Gabriel Călin, care s-a perindat prin mai multe partide, ajungând în cele din urmă sub controlul lui Ilan Şor.