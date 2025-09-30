Percheziţiile continuă după alegeri. Doi propagandişti ai Kremlinului, reţinuţi

Republica Moldova. Doi propagandişti pro-ruşi, care au candidat la alegerile parlamentare de duminică, au fost reţinuţi în urma percheziţiilor de marţi dimineaţă în Chişinău.

Este vorba despre liderul partidului Uniunea Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin. Precum şi de blogherul Vitalie Florea, care a candidat pe poziţia a doua înlista electotală a partidului condus de Călin.

Cei doi sunt suspectaţi într-un dosar penal, intentat pentru finanţarea ilegală a partidelor politice şi spălare de bani. Evenimentul Zilei a publicat anterior o anchetă despre activitatea controversată şi legăturile celor doi cu Ilan Şor.

Gabriel Călin a ajuns cunoscut ca jurnalist la săptămânalul Accente, predecesorul Ziarului de Gardă. Ulterior, Gabriel Călin se regăseşte mai întâi în echipa postului de televiziune TV 7 (deţinut de fostul deputat Chiril Lucinschi), apoi la Jurnal TV.

În 2013, îl găsim pe Călin în calitate de redactor la deschide.md, portal de ştiri susţinut de Departamentul românilr de pretutideni de la Bucureşti. Gabriel Călin îl promova în perioada respectivă pe Renato Usatîi, care pe tunci făcea primii paşi în politica moldovenească.

După preluarea puterii de la Chişinău de către Vladimir Plahotniuc, Gabriel Călin ajunge un promotor înflăcărat al oligarhului. În perioada respectivă, acesta publică mai multe pretinse investigaţii în care îi atacă pe concurenţii lui Plahotniuc.

În 2017, Gabriel Călin a plecat în Statele Unite, unde a lucrat ca șofer de TIR. După un accident rutier grav în 2018, a revenit în Republica Moldova. Din 2019, și-a reactivat canalul de YouTube, unde a început să promoveze atacuri la adresa guvernării PAS și să susțină protestele organizate de formațiunea lui Ilan Șor.

În aprilie 2024, Călin a fost prezent la Moscova, unde a participat la lansarea organizației „Eurasia”, înregistrată pe numele fostei trezoriere a fostului partid Șor, Nelli Parutenco, și controlată de oligarhul fugar Ilan Șor.

Acum Călin neagă agresiunea Rusiei în Ucraina și promovează teme specifice dezinformării ruse. Amintim că în perioada când se afla în serviciul lui Plahotniuc, Gabriel Călin promova mesaje anti-ruseşti. Începând cu toamna lui 2022, Gabriel Călin a promovat protestele organizate de Partidul Șor și pe liderii acestui partid.

Pe canalele sale de TikTok, Telegram și Youtube, Călin distribuie falsuri și narative ale propagandei ruse.

Vitalie Florea a fost pe pozia a doua din lista electorală a lui Gabriel Călin. Este autor la platforma online - pagina de Facebook CU SAPA. Platforma acumulează, în medie, de la câteva zeci până la câteva sute de reacții per postare.

Potrivit portalului stopfals.md, Florea promovează intens narațiuni false pe social media, similare celor răspândite de propaganda rusă în Republica Moldova. Printre acestea: așa-zisa militarizare a R. Moldova, presupusele atacuri asupra regiunii transnistrene și pretinsele efecte negative ale aderării la Uniunea Europeană.

În același timp, el promovează mesajele unor oligarhi fugari ca Ilan Șor și Veaceslav Platon, dar și ale acoliților acestora.

UCSM a participat la alegerile parlamentare cu o listă de 53 de candidați. Partidul a obținut 1.837 de voturi, ceea ce reprezintă 0,12% din electoratul prezent la urne.

La începutul lunii iulie 2025, Gabriel Călin „a preluat conducerea” Uniunii Creştin-Sociale din Moldova de la fostul ministru al Apărării, Valeriu Pleşca. Tranziţia de putere în formaţiune i-a nemulţumit pe mai mulţi membri notori. În semn de protest, aceştia s-au retras din partid.

În lista electorală a Uniunii Creştin-Sociale din Moldova nu se regăseşte nicio persoană din vechea gardă. Lista de 53 de persoane pare să fie întocmită de Gabriel Călin în fugă. În listă au fost incluşi câţiva jurnalişti necunoscuţi. Printre ei se regăseşte Valeriu Manea, cel cu care Gabriel Călin a făcut echipă la Accente, precum şi în perioada guvernării lui Plahotniuc.