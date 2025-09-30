Călin Georgescu îi acuză pe politicieni că sunt „mercenari”

Fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, insinuează că poporul ar fi înrobit prin facturile la utilități și taxe. El a emis diverse opinii cu privire la politica fiscală în emisiunea „Marius Tucă Show” de la Gândul.

„Factura de energie este un mod de a eficientiza la maxim taxele pentru poporul român, pe care l-ai înrobit total. Întrebarea este simplă și evident că bani de investiții nu mai sunt sub nicio formă. Întrebarea este simplă. Tu pe cine servești? Servești poporul român sau servești intereselor străine?”, a declarat Georgescu.

Acesta spune că lipsa banilor pentru investiții în bugetul de stat ar indica direcția greșită în care este condusă țara: „Sunt mercenari ai puterilor străine care astăzi se joacă cu destinul națiunii române”, a susținut Georgescu

„Dacă astăzi este rău, va fi și mai rău atâta timp cât acest lucru continuă. Și cred că, de departe, poporul român însuși este responsabil să înțeleagă că această barcă, această corabie numită România se scufundă și se scufundă nu doar din cauza trădării, ci și din cauza faptului că nu ne pasă, că nu ne interesează”, a mai spus acesta.

Declarațiile vin în contextul în care Călin Georgescu este inculpat într-un dosar deschis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat, alături de Horațiu Potra, un fost luptător în Legiunea Străină.

Procurorii susțin că cei doi ar fi avut legături cu organizații și persoane din străinătate, inclusiv din zona Rusiei, și că ar fi încercat să organizeze acțiuni violente în contextul protestelor de la finalul anului 2024.

În rechizitoriu se arată că Potra i-ar fi oferit lui Georgescu sprijin logistic și financiar, inclusiv autoturisme și sume de bani, pentru campania electorală și pentru planurile ulterioare. Procurorii notează și o serie de declarații ale inculpaților, precum și înregistrări video în care se făceau apeluri la revolte și manifestații violente.

Procurorul general al României, Alex Florența, a comentat în mai multe rânduri acest dosar, subliniind gravitatea acuzațiilor.

„Avem de-a face cu un dosar de o complexitate ridicată, în care sunt investigate acțiuni ce intră sub incidența articolului 398 Cod penal, respectiv atentatul contra ordinii constituționale. Este o situație care arată cât de vulnerabilă poate fi societatea la acțiuni de tip hibrid, în care propaganda, finanțările obscure și elementele de violență stradală se împletesc. Dosarul este instrumentat cu maximă seriozitate”, a explicat Florența.

Acesta a mai precizat că „nu este vorba doar despre două persoane, ci despre un fenomen mai amplu, care implică conexiuni externe și interne. Instituțiile noastre au responsabilitatea de a proteja ordinea constituțională și integritatea proceselor democratice.”