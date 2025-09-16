Nicușor Dan despre prezentarea PÎCCJ: O dovadă a acțiunilor Rusiei

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, pe Facebook, că analiza prezentată de Procurorul General constituie o dovadă solidă a campaniilor sistematice de dezinformare desfășurate de Rusia în România în ultimii ani și a influenței semnificative asupra alegerilor prezidențiale din 2024.

Președintele a subliniat că, fiind o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi încurajează pe toți românii să se informeze despre evenimentele din noiembrie 2024 și despre evoluțiile din ultimii ani în spațiul comunicațional românesc.

Președintele Nicușor Dan a felicitat Parchetul General pentru cercetarea prezentată marți, precizând că își menține în continuare criticile exprimate anterior privind activitatea lor generală.

„Pentru că este o chestiune de siguranţă naţională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice şi să le prezinte publicului.”, a continuat șeful statului.

Procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat marți, într-o conferință de presă, concluziile anchetei privind războiul hibrid desfășurat de Rusia pe teritoriul țării. Florența a caracterizat acest tip de operațiuni drept „mult mai subtil, mai perfid, dar cu efecte mult mai extinse”

Procurorul a subliniat că România a fost principalul obiectiv al unor campanii hibride ample în contextul alegerilor prezidențiale din 2024, manifestate prin atacuri cibernetice, măsuri de influențare a electoratului și alte acțiuni de destabilizare, adăugând că țara rămâne în continuare în atenția acestor operațiuni.