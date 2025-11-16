Nicușor Dan, apel la reconciliere națională. Președintele a solicitat sprijinul Bisericii
- Andreea Răzmeriță
- 16 noiembrie 2025, 12:02
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat un apel la reconciliere națională și a invitat Biserica să se implice, într-un moment în care societatea are nevoie mai mult ca oricând de unitate. Mesajul a fost transmis cu ocazia înscăunării noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, la Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.
Nicușor Dan despre rolul Bisericii în reconcilierea națională
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop ca nou Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. El a subliniat că Biserica poate contribui la reconciliere și reconstrucție într-un moment în care societatea are nevoie de unitate.
”Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, grație valorilor și exemplelor sale vii, calea spre renaștere și reconstrucție”, a spus Nicușor Dan
De la preluarea mandatului, Nicușor Dan a participat la mai multe evenimente religioase, inclusiv turnee la mănăstiri și sărbători la Catedrala Națională, alături de ierarhi. Astfel, șeful statului și-a arătat de la începutul mandatului implicarea în evenimentele religioase Bisericii.
Contribuția Bisericii greco-catolice la memoria și unitatea națională
Nicușor Dan a transmis că fiecare prilej de recunoaștere a Bisericii greco-catolice reprezintă o reîntregire a memoriei naționale. Șeful statului a amintit că în școlile din Blaj s-au format educatori, teologi, oameni de cultură și elite politice care au contribuit la afirmarea identității naționale și la promovarea valorilor democratice.
În mesajul său, președintele a precizat că Biserica greco-catolică a rezistat în perioade de suferință datorită credinței și jertfei, continuând să ofere modele de rezistență pașnică. El a subliniat că, după 1989, Biserica s-a afirmat ca partener de dialog cu instituțiile statului și alte culte religioase, promovând fraternitatea, unitatea și reconcilierea în societate.
Claudiu Pop, numit Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Papa Leon al XIV-lea a confirmat alegerea episcopului eparhiei de Cluj-Gherla, PS Claudiu Pop, în demnitatea de Arhiepiscop Major de Făgăraș și Alba Iulia. Alegerea a fost făcută canonic la Roma de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, iar scrisoarea papei a fost semnată pe 5 noiembrie.
Preafericitul Claudiu-Lucian Pop îl înlocuiește pe Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, care a încetat din viață pe 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani.
