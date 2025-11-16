Nicușor Dan, apel la reconciliere națională. Președintele a solicitat sprijinul Bisericii

Președintele României, Nicușor Dan, a lansat un apel la reconciliere națională și a invitat Biserica să se implice, într-un moment în care societatea are nevoie mai mult ca oricând de unitate. Mesajul a fost transmis cu ocazia înscăunării noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, la Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop ca nou Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. El a subliniat că Biserica poate contribui la reconciliere și reconstrucție într-un moment în care societatea are nevoie de unitate.

”Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, grație valorilor și exemplelor sale vii, calea spre renaștere și reconstrucție”, a spus Nicușor Dan

De la preluarea mandatului, Nicușor Dan a participat la mai multe evenimente religioase, inclusiv turnee la mănăstiri și sărbători la Catedrala Națională, alături de ierarhi. Astfel, șeful statului și-a arătat de la începutul mandatului implicarea în evenimentele religioase Bisericii.

Nicușor Dan a transmis că fiecare prilej de recunoaștere a Bisericii greco-catolice reprezintă o reîntregire a memoriei naționale. Șeful statului a amintit că în școlile din Blaj s-au format educatori, teologi, oameni de cultură și elite politice care au contribuit la afirmarea identității naționale și la promovarea valorilor democratice.

În mesajul său, președintele a precizat că Biserica greco-catolică a rezistat în perioade de suferință datorită credinței și jertfei, continuând să ofere modele de rezistență pașnică. El a subliniat că, după 1989, Biserica s-a afirmat ca partener de dialog cu instituțiile statului și alte culte religioase, promovând fraternitatea, unitatea și reconcilierea în societate.

Papa Leon al XIV-lea a confirmat alegerea episcopului eparhiei de Cluj-Gherla, PS Claudiu Pop, în demnitatea de Arhiepiscop Major de Făgăraș și Alba Iulia. Alegerea a fost făcută canonic la Roma de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, iar scrisoarea papei a fost semnată pe 5 noiembrie.

Preafericitul Claudiu-Lucian Pop îl înlocuiește pe Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, care a încetat din viață pe 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani.