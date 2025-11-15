International

Vaticanul a restituit Canadei zeci de artefacte aparținând comunităților indigene. Unde vor ajunge obiectele repatriate

Papă Francisc. Sursa foto: Instagram/Pontifex
Vaticanul a predat Canadei 62 de artefacte aparţinând comunităţilor indigene, un gest calificat oficial drept un act de dialog, respect şi fraternitate. Obiectele au fost înmânate de Papa Francisc delegaţiei conduse de episcopul Pierre Goudreault, preşedintele Conferinţei Episcopilor Catolici din Canada. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 15 noiembrie.

Vaticanul a restituit Canadei artefactele. Drumul artefactelor către comunităţi

Episcopii canadieni au anunţat că piesele vor fi transferate în perioada următoare către Organizaţiile Naţionale Indigene, care se vor ocupa de returnarea lor către comunităţile de origine. Artefactele au ajuns la Roma în 1925, trimise de misionari catolici pentru o expoziţie organizată de Papa Pius al XI-lea, ce a reunit peste 100.000 de obiecte.

Aproximativ jumătate dintre acestea au fost incluse ulterior în colecţiile Muzeului Etnologic Misionar şi, în anii ’70, au fost transferate Muzeelor Vaticanului.

Vatican

Vatican. Sursa foto: Facebook

Explicația Bisericii

În 2022, Papa Francisc a prezentat o scuză istorică popoarelor indigene din Canada, recunoscând implicarea Bisericii Catolice în sistemul şcolilor rezidenţiale, unde numeroşi copii au fost abuzaţi şi îngropaţi în morminte nemarcate.

Repatrierea artefactelor indigene din colecțiile Vaticanului s-a înscris în dialogul permanent purtat între Biserică și liderii comunităților native.

Printre obiectele repatriate s-au aflat un caiac inuit, centuri, bastoane de război și măști, toate provenind din colecția etnografică a Muzeelor Vaticanului, potrivit AP.

Vatican, pas decisiv în negocierile pentru restituirea artefactelor

Negocierile pentru returnarea obiectelor s-au intensificat după vizita liderilor indigeni la Vatican, în 2022, când Papa Francisc și-a prezentat scuzele pentru abuzurile comise în școlile rezidențiale administrate de ordine religioase catolice. Suveranul Pontif a afirmat atunci că susține restituirea bunurilor culturale „ori de câte ori este posibil”.

După evenimentul de sâmbătă, artefactele urmează să fie evaluate și înregistrate la Muzeul Canadian de Istorie din Gatineau, Quebec, înainte de a fi preluate de reprezentanții comunităților indigene.

Miercuri, Vaticanul a anunțat că presupusele apariții ale lui Iisus în orașul Dozule, din regiunea Normandia, nu pot fi recunoscute ca fiind autentice de către cei 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume.

