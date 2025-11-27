Nicio concesie, nicio cedare. Strategia Germaniei pentru pacea în Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că Ucraina va avea nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după încheierea oricărui acord de pace cu Rusia.

Oficialul a subliniat că Kievul nu ar trebui să fie constrâns să cedeze teritoriu, precizând că securitatea Ucrainei și a Europei este în continuare un subiect prioritar pentru Germania și partenerii săi.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său din Estonia, Merz a afirmat:

Cancelarul german a precizat că aceste garanții sunt discutate în prezent cu Statele Unite și cu autoritățile de la Kiev.

Merz a evidențiat că una dintre cele mai importante garanții pentru Ucraina este menținerea unei armate bine echipate.

„De aceea discutăm și despre dimensiunea viitoare a armatei ucrainene”, a explicat el, adăugând că este însă prea devreme pentru a discuta despre eventuale desfășurări de trupe internaționale pe teritoriul ucrainean.

Potrivit declarațiilor oficiale, țările europene implicate în discuțiile privind securitatea Ucrainei au sugerat că limita maximă a forțelor ucrainene ar trebui să fie de 800.000 de soldați, spre deosebire de 600.000, cât prevedea inițial planul de pace propus de Washington.

Această ajustare reflectă preocuparea partenerilor internaționali de a asigura capacitatea defensivă adecvată a Ucrainei într-un context de securitate europeană instabilă.

Referitor la viitoarele negocieri de pace, cancelarul german a subliniat că Ucraina nu ar trebui să fie constrânsă să accepte concesii teritoriale.

„Linia frontului trebuie să fie punctul de plecare pentru orice negocieri”, a declarat Merz, reafirmând sprijinul Germaniei pentru respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

Deciziile privind armata ucraineană și garanțiile de securitate fac parte dintr-un proces mai amplu de consultări între statele europene și SUA, menite să asigure stabilitatea pe termen lung în regiune și să prevină escaladarea conflictului după orice eventual acord de pace.