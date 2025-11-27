Nicio concesie, nicio cedare. Strategia Germaniei pentru pacea în Ucraina
- Iulia Moise
- 27 noiembrie 2025, 20:57
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că Ucraina va avea nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate solide după încheierea oricărui acord de pace cu Rusia.
Oficialul a subliniat că Kievul nu ar trebui să fie constrâns să cedeze teritoriu, precizând că securitatea Ucrainei și a Europei este în continuare un subiect prioritar pentru Germania și partenerii săi.
Garanții de securitate și cooperare internațională
În cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său din Estonia, Merz a afirmat:
„Ucraina are nevoie de forțe armate puternice, iar dacă se va ajunge la un acord de pace, Ucraina va continua să aibă nevoie de forțe armate puternice și de garanții de securitate fiabile din partea partenerilor săi.”
Cancelarul german a precizat că aceste garanții sunt discutate în prezent cu Statele Unite și cu autoritățile de la Kiev.
Merz a evidențiat că una dintre cele mai importante garanții pentru Ucraina este menținerea unei armate bine echipate.
„De aceea discutăm și despre dimensiunea viitoare a armatei ucrainene”, a explicat el, adăugând că este însă prea devreme pentru a discuta despre eventuale desfășurări de trupe internaționale pe teritoriul ucrainean.
Dimensiunea armatei ucrainene
Potrivit declarațiilor oficiale, țările europene implicate în discuțiile privind securitatea Ucrainei au sugerat că limita maximă a forțelor ucrainene ar trebui să fie de 800.000 de soldați, spre deosebire de 600.000, cât prevedea inițial planul de pace propus de Washington.
Această ajustare reflectă preocuparea partenerilor internaționali de a asigura capacitatea defensivă adecvată a Ucrainei într-un context de securitate europeană instabilă.
Negocierile teritoriale și linia frontului
Referitor la viitoarele negocieri de pace, cancelarul german a subliniat că Ucraina nu ar trebui să fie constrânsă să accepte concesii teritoriale.
„Linia frontului trebuie să fie punctul de plecare pentru orice negocieri”, a declarat Merz, reafirmând sprijinul Germaniei pentru respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
Deciziile privind armata ucraineană și garanțiile de securitate fac parte dintr-un proces mai amplu de consultări între statele europene și SUA, menite să asigure stabilitatea pe termen lung în regiune și să prevină escaladarea conflictului după orice eventual acord de pace.
