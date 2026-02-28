Neil Sedaka, o legendă a muzicii americane, a murit după o internare de urgență

Cântărețul Neil Sedaka a murit după ce a fost transportat de urgență la spital, din cauza unei probleme grave de sănătate, la vârsta de 86 de ani, la un spital din Los Angeles, potrivit Express.

Cântărețul a fost spitalizat vineri dimineață în urma unei urgențe medicale subite, dar starea sa s-a înrăutățit ulterior. Familia sa a confirmat decesul într-un comunicat pentru TMZ.

„Familia noastră este devastată de trecerea în neființă a iubitului nostru soț, tată și bunic, Neil Sedaka. O adevărată legendă a rock and roll-ului, o inspirație pentru milioane de oameni, dar cel mai important, cel puțin pentru cei dintre noi care am avut norocul să-l cunoaștem, o ființă umană incredibilă care ne va lipsi profund”, a comunicat familia.

Problema legată de sănătate vine după o carieră de peste șase decenii. Neil Sekada a avut mai multe hituri numărul 1 în topuri la începutul anilor 1960, inclusiv „Oh! Carol” și „Breaking Up Is Hard to Do”, înainte de a se bucura de o renaștere majoră în anii 1970 cu hiturile de top „Laughter in the Rain” și „Bad Blood”.

A fost, de asemenea, membru fondator al trupei Tokens, formată la sfârșitul anilor 1950, care a înregistrat faimosul album „The Lion Sleeps Tonight”.

De-a lungul anilor, compozitorul a fost nominalizat la cinci premii Grammy și a fost inclus în Songwriters Hall of Fame în 1983.

Ulterior, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în semn de recunoaștere a contribuției sale la muzică.

De-a lungul carierei sale, Neil Sekada a lucrat cu o listă lungă de legende muzicale. La început, a colaborat îndeaproape cu textierul Howard Greenfield, înainte de a face echipă cu Phil Cody în anii 1970.

De asemenea, a scris cântece pentru artiști importanți, printre care Connie Francis, Elvis Presley, Frank Sinatra, Tom Jones și Captain & Tennille, și a compus împreună cu Elton John.

Sedaka a fost căsătorit cu soția sa, Leba Strassberg, din 1962, cu care avea doi copii adulți - fiica Dara, în vârstă de 62 de ani, vocalistă, și fiul Marc, în vârstă de 59 de ani, scenarist.

Familia a fost mult timp esențială pentru viața și cariera sa. A colaborat cu Dara la succesul „Should’ve Never Let You Go”, în timp ce a lucrat și cu Marc la o serie de cărți pentru copii.