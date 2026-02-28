Neil Sedaka, o legendă a muzicii americane, a murit după o internare de urgență
- Iuliu Vlădescu
- 28 februarie 2026, 06:45
Cântărețul Neil Sedaka a murit după ce a fost transportat de urgență la spital, din cauza unei probleme grave de sănătate, la vârsta de 86 de ani, la un spital din Los Angeles, potrivit Express.
Neil Sedaka, probleme medicale subite
Cântărețul a fost spitalizat vineri dimineață în urma unei urgențe medicale subite, dar starea sa s-a înrăutățit ulterior. Familia sa a confirmat decesul într-un comunicat pentru TMZ.
„Familia noastră este devastată de trecerea în neființă a iubitului nostru soț, tată și bunic, Neil Sedaka. O adevărată legendă a rock and roll-ului, o inspirație pentru milioane de oameni, dar cel mai important, cel puțin pentru cei dintre noi care am avut norocul să-l cunoaștem, o ființă umană incredibilă care ne va lipsi profund”, a comunicat familia.
O carieră de peste șase decenii
Problema legată de sănătate vine după o carieră de peste șase decenii. Neil Sekada a avut mai multe hituri numărul 1 în topuri la începutul anilor 1960, inclusiv „Oh! Carol” și „Breaking Up Is Hard to Do”, înainte de a se bucura de o renaștere majoră în anii 1970 cu hiturile de top „Laughter in the Rain” și „Bad Blood”.
A fost, de asemenea, membru fondator al trupei Tokens, formată la sfârșitul anilor 1950, care a înregistrat faimosul album „The Lion Sleeps Tonight”.
De-a lungul anilor, compozitorul a fost nominalizat la cinci premii Grammy și a fost inclus în Songwriters Hall of Fame în 1983.
Ulterior, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în semn de recunoaștere a contribuției sale la muzică.
Neil Sekada a scris cântece pentru Elvis Presley, Frank Sinatra sau Tom Jones
De-a lungul carierei sale, Neil Sekada a lucrat cu o listă lungă de legende muzicale. La început, a colaborat îndeaproape cu textierul Howard Greenfield, înainte de a face echipă cu Phil Cody în anii 1970.
De asemenea, a scris cântece pentru artiști importanți, printre care Connie Francis, Elvis Presley, Frank Sinatra, Tom Jones și Captain & Tennille, și a compus împreună cu Elton John.
Sedaka a fost căsătorit cu soția sa, Leba Strassberg, din 1962, cu care avea doi copii adulți - fiica Dara, în vârstă de 62 de ani, vocalistă, și fiul Marc, în vârstă de 59 de ani, scenarist.
Familia a fost mult timp esențială pentru viața și cariera sa. A colaborat cu Dara la succesul „Should’ve Never Let You Go”, în timp ce a lucrat și cu Marc la o serie de cărți pentru copii.
