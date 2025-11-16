Negresă de post cu gem. E gata în 20 de minute și te cucerește de la prima bucată

Negresa de post este desertul ideal pentru perioadele în care vrei să eviți produsele de origine animală și să te bucuri de o prăjitură pufoasă și aromată. Rețeta este ieftină și nu necesită prea mult timp petrecut în bucătărie.

Dacă preferi pandișpanul pufos cu ciocolată, această rețetă te va impresiona. Gemul te ajută să obții o prăjitură ușor umedă, care poate fi savurată alături de un pahar de lapte vegetal.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

200 g făină

150 g zahăr

50 g cacao

1 plic praf de copt (aprox. 10 g)

100 ml ulei vegetal

200 ml apă minerală carbogazoasă

1 linguriță esență de vanilie

100 g gem preferat (caisă, vișine, prune etc.)

Un praf de sare

Preîncălzește cuptorul la 180°C și unge o tavă cu puțin ulei sau tapeteaz-o cu hârtie de copt. Într-un bol mare, amestecă făina, zahărul, cacao, praful de copt și un praf de sare.

Adaugă treptat uleiul și apa minerală, amestecând continuu până obții un aluat omogen. Încorporează esența de vanilie.Toarnă jumătate din aluat în tavă, apoi adaugă gemul uniform peste strat. Acoperă cu restul de aluat.

Coace prăjitura timp de 20-25 de minute, până trece testul scobitorii. Lasă negresa să se răcească înainte de a o tăia în forma dorită. Negresa de post cu apă minerală și gem este perfectă alături de ceai sau cafea. Dacă alegi să o păstrezi într-un recipient cu capac, aceasta se va păstra moale timp de câteva zile.

Negresa de post cu apă minerală și gem este ușor de preparat și se potrivește perfect pentru cei care țin post, dar nu vor să renunțe la desert. Textura sa moale și aroma dulce-acrișoară a gemului o fac potrivită pentru întreaga familie. Se poate servi simplă sau alături de fructe proaspete, fiind o alternativă sănătoasă și delicioasă la prăjiturile clasice.