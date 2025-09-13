Moșteanu: Rețelele sociale din România, „otrăvite” de oamenii care îi fac propagandă lui Putin

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că afirmația potrivit căreia România ar urma să trimită militari în războiul din Ucraina este „o minciună și o speculație”. El a acuzat opoziția că propagă neadevăruri care îl ajută pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și că rețelele sociale sunt folosite pentru a „otrăvi spațiul public”.

Întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, dacă România va trimite sau nu soldați în Ucraina, ministrul a precizat: „Asta este o minciună și o speculație. Tot opoziția spune, care sunt inconștienți din punctul meu de vedere, făcând aceste lucruri și propagând minciuni în spațiu public, minciuni care îl ajută pe Putin, până la urmă, să destabilizeze și România și societățile de pe flancul de est. Și iată își găsește niște oameni utili care îi promovează această propagandă. Au spus până de curând că știau ei că pe 3 septembrie intră România în război.

Ei sunt absolut inconștienți să facă astfel de lucruri. Nu înțeleg că chiar și luxul de a face ce opoziție este dat de democrație funcțională. Este corect să fie așa, e corect ca opoziția să poată spune lucruri, dar lucruri ce țin de politici, lucruri ce țin de realități, nu minciuni în halul ăsta, minciuni care îl ajută doar pe Putin. Iată că și-a găsit Putin niște oameni în România care au reușit cu rețelele sociale să otrăvească spațiul public cu tot felul de minciuni.”

Ministrul a explicat modul în care Ministerul Apărării gestionează dezinformarea: „Noi, la Ministerul Apărării, avem o forță de reacție destul de rapidă în social media și le mulțumesc colegilor de la comunicare.

Avem niște conturi foarte bune de social media ale Ministerului Apărării Naționale, unde de fiecare dată când apare un fake-news îl închidem foarte repede cu un răspuns oficial. Pe lucrurile pe care le anticipăm că ar putea deveni fake news-uri sau că ar putea fi instrumentalizate politic comunicăm proactiv, cum sunt exercițiile de mobilizare care se vor întâmpla în septembrie la Sibiu, în octombrie la București – Ilfov, exerciții absolut normale.”

Întrebat dacă vor fi chemați cetățenii la oaste, ministrul a răspuns: „Nu, sunt exerciții normale de mobilizare prin care rezerva operațională face niște antrenamente din când în când. E absolut firesc, orice țară face asta și ține în contact și își ține antrenată rezerva operațională. Dar din nou spun: faptul că Rusia și-a găsit niște oameni politici care instrumentalizează tot acest război din Ucraina este un lucru grav. Responsabilitatea noastră, a celor care credem și ținem la democrație și credem în democrație, este să demontăm aceste lucruri de fiecare dată când apar.”

Moșteanu a explicat importanța sprijinului acordat Ucrainei și consecințele pentru România: „Este foarte corect să susținem și o să susținem Ucraina până se va ajunge la acest proces de pace, pentru că, apropo de ce le dăm ucrainenilor, degeaba ținem noi un glonț la noi în depozit și dacă Ucraina nu-l are pe prima linie a frontului.

Când vorbim de costuri, cât ne costă acest ajutor, gândiți-vă cât ne-ar costa să ne trezim vecini cu Putin. Ar fi un cost imens pentru România și pentru generațiile viitoare și nu trebuie să ajungă acolo. De-aia în momentul acesta Ucraina este cea mai importantă, este singura care îl poate opri pe Putin în momentul ăsta.”

Întrebat explicit dacă România va trimite militari în război, ministrul a subliniat: „Nu. N-a trimis nimeni. De-aia zic, când apar astfel de știri care par senzaționale, îi rog pe fiecare dintre cetățenii care văd astfel de știri să verifice din surse sigure ale trusturilor de presă cunoscute, vechi, bine așezate și care și-au câștigat prestigiul din a da știri verificate.”

În ceea ce privește posibilitatea ca România să participe cu trupe de menținere a păcii după încheierea războiului, ministrul a declarat: „Aici în momentul ăsta nu avem această perspectivă. Există discuții despre procesul de pace, dar ca să ajungi la pace, întâi trebuie să ai încetare a focului, apoi trebuie ajuns la procesul de pace și din procesul de pace, o pace justă, durabilă cu garanții de securitate solide, trebuie să se desprindă o viitoare acțiune a aliaților NATO și a europenilor pentru a ne asigura că Putin nu folosește un proces de pace doar pentru a se reîncărca sau a-și reface forțele pentru un nou atac.”