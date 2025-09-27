Moșteanu: Alegerile din Republica Moldova sunt un test de reziliență

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a atras atenția asupra importanței cruciale a alegerilor parlamentare de mâine din Republica Moldova, pe care le consideră mult mai mult decât un simplu exercițiu democratic.

Oficialul avertizează că scrutinul va fi un test de reziliență în contextul unui război hibrid declanșat de Rusia, menit să afecteze încrederea cetățenilor în democrație, libertate și integrarea europeană.

„Republica Moldova îşi alege mâine Parlamentul. Dincolo de a fi un simplu exerciţiu democratic, ce se întâmplă mâine va fi un test de rezilienţă în mijlocul unui război hibrid declanşat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democraţie, libertate şi Europa”, a spus el.

Într-o analiză recentă, ministrul a evidențiat modul în care amenințările hibride se manifestă: bani murdari folosiți pentru influențarea votului, rețele de dezinformare care semănă neîncredere în societate și atacuri cibernetice.

„Ţinta este delegitimarea procesului democratic şi obosirea societăţii. Kremlinul mizează pe haos. O democraţie se apără prin vigilenţa fiecăruia, prin adevăr verificat, prin reguli respectate şi prin refuzul fiecăruia de a-şi vinde valorile sau votul”, a subliniat oficialul.

Moșteanu consideră că România și Republica Moldova împart aceeași linie de securitate și că efectele războiului hibrid nu se opresc la Prut. În opinia sa, cooperarea regională și solidaritatea cu vecinii și partenerii europeni sunt esențiale pentru consolidarea securității și pentru protejarea valorilor democratice.

„Securitatea se construieşte împreună cu vecinii şi prietenii noştri. Democraţia înseamnă să poţi alege liber, iar frica, minciuna sau banii murdari nu trebuie să hotărască în locul oamenilor. Pentru Republica Moldova, rămânerea pe calea europeană înseamnă pace, înseamnă drepturi respectate şi şansa la un viitor mai bun”, a mai afirmat Moșteanu pe Facebook.

Ministrul a subliniat că alegătorii au responsabilitatea de a-și exercita dreptul la vot pentru a proteja valorile democratice.

„Alegerea e între subordonarea dorită de Kremlin şi stabilitatea oferită de Europa. Miza e mare. Fiecare vot contează. Aşa că îi îndemn pe toţi cetăţenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, să meargă mâine să îşi exprime opţiunea la urne!”

Moșteanu reiterează astfel sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova și accentuează că democrația trebuie apărată prin implicarea directă a fiecărui cetățean în procesul electoral, în ciuda presiunilor externe și a dezinformării.