„Ziua tăcerii” în Republica Moldova. Ultimele ore înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie

Republica Moldova intră sâmbătă, 27 septembrie 2025, în așa-numita „zi a tăcerii”, o perioadă strict reglementată de legislația electorală, în care toate formele de promovare a candidaților și a partidelor politice sunt interzise. Conform Codului Electoral, în această zi candidații și susținătorii lor nu pot desfășura campanii electorale, nu au voie să apară în emisiuni televizate sau radio și trebuie să se abțină de la orice manifestare publică care ar putea influența votul cetățenilor.

De asemenea, autoritățile locale și operatorii publicitari care administrează panouri fixe sau mobile au obligația de a înlătura materialele electorale afișate anterior. Singurele informații permise în această perioadă sunt cele deja publicate pe internet.

Nerespectarea acestor reguli constituie contravenție și este sancționată. Persoanele fizice riscă amenzi între 40 și 60 de unități convenționale, iar persoanele juridice între 100 și 150 de unități convenționale.

Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova vor alege componența Parlamentului de legislatura a XII-a. Parlamentul, ca singur organ legislativ al țării, are atribuții fundamentale. Adoptarea legilor, aprobarea bugetului de stat, controlul asupra Guvernului, definirea politicii interne și externe și stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Parlamentul este alcătuit din 101 deputați, aleși pe listele partidelor, blocurilor electorale sau ca independenți, pentru un mandat de patru ani. Alegerile se desfășoară într-o singură circumscripție națională, prin sistem proporțional, iar mandatele se repartizează conform metodei D’Hondt. Pragurile electorale sunt de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri și 2% pentru candidați independenți.

Conform datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, la 1 septembrie 2025 erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot. Dintre aceștia, 2.763.678 sunt arondați pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II, 258.624 sunt cetățeni cu domiciliul în afara țării. Alți 277.094 locuiesc în localități din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului autorităților constituționale. Aproximativ 40.000 de tineri vor vota pentru prima dată în viața lor. Scrutinul va fi considerat valid dacă la urne se prezintă cel puțin o treime dintre alegători.

Alegerile parlamentare se vor desfășura între orele 07:00 și 21:00, în 2.274 de secții de votare. Dintre acestea, 1.961 sunt organizate pe teritoriul Republicii Moldova, 12 pentru alegătorii din stânga Nistrului, iar 301 sunt destinate cetățenilor aflați în diasporă.

Dacă la închiderea urnelor vor mai fi alegători care așteaptă să voteze, procesul va continua până când toți cetățenii prezenți își vor exercita dreptul.

Pot participa la vot toți cetățenii care au împlinit 18 ani până la data scrutinului, cu excepția persoanelor private de acest drept prin hotărâre judecătorească definitivă. Studenții și elevii aflați în altă localitate decât cea de domiciliu pot vota prezentând actul de identitate și carnetul de student sau elev.

Alegătorii trebuie să se prezinte la secția corespunzătoare adresei de domiciliu sau reședință cu buletinul de identitate, pașaportul sau buletinul provizoriu, chiar dacă acestea sunt expirate. Fiecare alegător poate verifica online secția la care este arondat, pe pagina verifică.cec.md. Funcționarii electorali vor controla identitatea alegătorilor, care vor semna lista, după care vor primi buletinul de vot. În cabina de vot, ștampila „Votat” se aplică în dreptul formațiunii sau candidatului ales, iar apoi buletinul se introduce în urnă. Fotografierea buletinelor este strict interzisă.

Cetățenii din diaspora vor putea vota la 301 secții organizate în 45 de state, între orele 07:00 și 21:00, ora locală, putând să aleagă orice secție din țara în care se află, prezentând actul de identitate, pașaportul sau buletinul provizoriu, inclusiv expirat.

Comisia Electorală Centrală a înregistrat inițial 23 de concurenți electorali, însă în cursă au rămas 21, după ce Blocul Unității Naționale s-a retras, sprijinind Partidul Acțiune și Solidaritate, iar Partidul „Moldova Mare” a fost exclus de CEC.

În cursa electorală au rămas 21 de concurenți, după ce Blocul Unității Naționale s-a retras, anunțându-și sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, iar Partidul ,,Moldova Mare" a fost exclus de CEC din campanie.

Ordinea concurenților electorali în buletinele de vot:

Partidul Acțiune și Solidaritate

Partidul „Democrația Acasă”

Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare

Candidatul independent Andrei Năstase

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

Candidata independentă Olesea Stamate

Partidul Social Democrat European

Partidul Național Moldovenesc

Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”

Blocul Electoral „Alternativa”

Partidul Mișcarea Respect Moldova

Blocul Electoral „Împreună”

Partidul Liga Orașelor și Comunelor

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor

Candidata independentă Victoria Sanduța

Partidul Alianța „Moldovenii”

Partidul „Noua Opțiune Istorică”

Partidul Liberal

Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”

Tatiana Crețu

Partidul „Partidul Nostru”

Rezultatele preliminare ale scrutinului vor fi anunțate în noaptea de 28 spre 29 septembrie, iar cele finale - după centralizarea proceselor-verbale și soluționarea contestațiilor.