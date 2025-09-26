Maia Sandu cheamă cetățenii la vot: Republica Moldova merită salvată de fiecare dată

Republica Moldova. Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova. Șefa statului a îndemnat oamenii să iasă la vot, subliniind că viitorul țării depinde de implicarea fiecăruia. „Republica Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova”, a spus Maia Sandu.

În mesajul său, președinta a reamintit momentele-cheie din ultimul deceniu, când cetățenii au reușit să înlăture regimurile oligarhice și guvernele corupte.

„Acum zece ani am decis că nu vreau să trăiesc într-o țară condusă de hoți. Alături de mulți dintre voi, am pornit să dăm jos regimul oligarhic. Mai târziu, am reușit să-i scoatem de la putere și pe cei care le-au luat locul, cumetri ai lor, cu nănași la Moscova”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu a amintit că Republica Moldova a traversat perioade dificile, inclusiv războiul din regiune și crizele economice, dar în tot acest timp a reușit să avanseze pe calea integrării europene.

„Ne-am apucat serios de treabă și alte țări ne-au văzut și ne-au ajutat. Am pornit, în sfârșit, procesul de aderare la Uniunea Europeană”, a precizat președinta.

Șefa statului a recunoscut că mulți oameni sunt dezamăgiți sau obosiți de luptele politice și de ritmul schimbărilor, dar a atras atenția că această stare este exploatată de Kremlin și de forțele corupte.

„Unii spun că nu s-a făcut suficient și nu mai au pentru ce merge la vot. Dar exact pe asta contează Kremlinul și corupții”, a afirmat Sandu.

În încheiere, președinta a transmis un mesaj emoționant.

„R. Moldova, ești frumoasă și curajoasă, mergi înainte, spre un viitor mai bun în pace!”.

Duminică, 28 septembrie, cetățenii vor alege cei 101 deputați care vor forma Parlamentul de legislatura a XII-a. Scrutinul va fi validat dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime dintre alegători, iar pragul electoral este de 5% pentru partidele politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.