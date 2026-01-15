Moment surpriză la Golden Globe: DiCaprio a devenit viral cu un gest neașteptat

La ceremonia Golden Globe Awards 2026, Leonardo DiCaprio a atras atenția spectatorilor printr-un moment animat, în care a fost filmat discutând cu cineva din public. Actorul a folosit gesturi exagerate și mimici ironice, iar comentariile sale păreau să facă aluzie la termenul „k-pop”, în timp ce indica o persoană aflată mai departe în sală, potrivit People.

Clipul video, distribuit inclusiv pe conturile oficiale ale premiilor, s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, generând speculații despre identitatea persoanei vizate de glumele actorului.

Actrița Teyana Taylor, partenera lui DiCaprio în producția One Battle After Another, a confirmat ulterior că ea era interlocutoarea actorului în acel moment. Filmul lor se afla printre principalele nominalizări la Globurile de Aur din acest an.

Inițial, internauții au interpretat mișcările buzelor lui DiCaprio ca pe o aluzie ironică la o presupusă confuzie între termenul „k-pop” și numele unei persoane. Însă, Taylor a explicat că discuția se referea, de fapt, la filmul de animație KPop Demon Hunters, care a câștigat premiul pentru „Cel mai bun film de animație”.

„Eram extrem de fericită de victorie, copiii mei adoră filmul. Dansam și sărbătoream, iar Leo m-a surprins chiar atunci”, a povestit actrița, care în aceeași seară a primit și trofeul pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar”.

Până la clarificarea lui Taylor, unele publicații au sugerat că Leonardo DiCaprio ar fi interacționat cu Chase Infiniti, colega sa din același film și cunoscută fană k-pop. Declarațiile actriței au infirmat însă această ipoteză, stabilind clar contextul real al conversației.

DiCaprio a fost remarcat și într-un alt segment al evenimentului. Prezentatoarea Nikki Glaser a glumit pe tema vieții personale a actorului și a discreției sale în privința relațiilor. DiCaprio a reacționat cu un zâmbet, sugerând că, odată cu promovarea noului său film, actorul a fost mai prezent și mai implicat în spațiul public decât de obicei.