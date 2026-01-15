Monden

Moment surpriză la Golden Globe: DiCaprio a devenit viral cu un gest neașteptat

Comentează știrea
Moment surpriză la Golden Globe: DiCaprio a devenit viral cu un gest neașteptatSursa: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

La ceremonia Golden Globe Awards 2026, Leonardo DiCaprio a atras atenția spectatorilor printr-un moment animat, în care a fost filmat discutând cu cineva din public. Actorul a folosit gesturi exagerate și mimici ironice, iar comentariile sale păreau să facă aluzie la termenul „k-pop”, în timp ce indica o persoană aflată mai departe în sală, potrivit People.

DiCaprio, pus pe șotii la Golden Globe

Clipul video, distribuit inclusiv pe conturile oficiale ale premiilor, s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, generând speculații despre identitatea persoanei vizate de glumele actorului.

Actrița Teyana Taylor, partenera lui DiCaprio în producția One Battle After Another, a confirmat ulterior că ea era interlocutoarea actorului în acel moment. Filmul lor se afla printre principalele nominalizări la Globurile de Aur din acest an.

Inițial, internauții au interpretat mișcările buzelor lui DiCaprio ca pe o aluzie ironică la o presupusă confuzie între termenul „k-pop” și numele unei persoane. Însă, Taylor a explicat că discuția se referea, de fapt, la filmul de animație KPop Demon Hunters, care a câștigat premiul pentru „Cel mai bun film de animație”.

Acatistul Sfântului Mina, pentru recuperarea pagubelor. Cum trebuie citit
Acatistul Sfântului Mina, pentru recuperarea pagubelor. Cum trebuie citit
Nicușor Dan: Consolidarea statului și relațiile internaționale, priorități majore
Nicușor Dan: Consolidarea statului și relațiile internaționale, priorități majore

„Dansam și sărbătoream”

„Eram extrem de fericită de victorie, copiii mei adoră filmul. Dansam și sărbătoream, iar Leo m-a surprins chiar atunci”, a povestit actrița, care în aceeași seară a primit și trofeul pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar”.

Teyana Taylor și DiCaprio.v

Teyana Taylor și DiCaprio. Sursa foto Captură video

Până la clarificarea lui Taylor, unele publicații au sugerat că Leonardo DiCaprio ar fi interacționat cu Chase Infiniti, colega sa din același film și cunoscută fană k-pop. Declarațiile actriței au infirmat însă această ipoteză, stabilind clar contextul real al conversației.

Un alt moment memorabil al serii

DiCaprio a fost remarcat și într-un alt segment al evenimentului. Prezentatoarea Nikki Glaser a glumit pe tema vieții personale a actorului și a discreției sale în privința relațiilor. DiCaprio a reacționat cu un zâmbet, sugerând că, odată cu promovarea noului său film, actorul a fost mai prezent și mai implicat în spațiul public decât de obicei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:36 - Acatistul Sfântului Mina, pentru recuperarea pagubelor. Cum trebuie citit
14:31 - Tesla iese pe piață cu un model mai ieftin, pentru a concura vehiculele chinezești
14:25 - CSM: Atribuțiile comitetului pentru legile Justiției sunt neclare
14:21 - Primul număr al colecției Camaro vs. Mustang, acum la chioșcuri
14:15 - Cupa Mondială de Rugby 2035 ar putea avea loc în Japonia
14:07 - Nicușor Dan: Consolidarea statului și relațiile internaționale, priorități majore

HAI România!

Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira

Proiecte speciale