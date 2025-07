Misterul din cabina de pilotaj. Ce ar fi dus la catastrofa zborului AI171

Biroul Indian de Investigații în Evenimente Aviației Civile (AAIB) a publicat sâmbătă dimineață, 12 iulie, un raport preliminar privind prăbușirea zborului Air India 171. Documentul indică faptul că ambele comutatoare de control al alimentării cu combustibil ale motoarelor au fost mutate pe poziția „cutoff” la câteva secunde după decolare, declanșând o serie de evenimente catastrofale care au dus la prăbușirea avionului în apropierea orașului Ahmedabad, potrivit npr.org.

Accidentul a avut loc pe 12 iunie 2025, la scurt timp după decolarea unui Boeing 787 Dreamliner, cu destinația Londra. La bord se aflau 242 de persoane, dintre care doar una a supraviețuit. În total, 260 de oameni și-au pierdut viața, incluzând victime de la sol, în cel mai grav accident aerian petrecut în India în ultimii ani.

Potrivit datelor extrase din înregistratorul de zbor, aeronava s-a aflat într-o configurație normală la momentul decolării și a părăsit pista fără dificultăți. La exact trei secunde după desprinderea de sol, înregistratorul arată că ambele comutatoare de alimentare cu combustibil au fost trecute din poziția „run” în poziția „cutoff”, oprind astfel alimentarea ambelor motoare.

Înregistrările audio din cabina de pilotaj surprind o conversație tensionată între cei doi piloți. Unul dintre ei întreabă: „De ce ai oprit?”, iar celălalt răspunde: „N-am făcut-o eu”. Această confuzie sugerează un posibil moment de neînțelegere sau eroare umană. Câteva clipe mai târziu, comutatoarele sunt readuse pe „run”, însă motoarele pierduseră deja tracțiunea, iar aeronava începe să piardă altitudine.

Investigatorii susțin că ambele motoare au încercat să repornească. Totuși, doar unul dintre ele a reușit să genereze parțial tracțiune, prea târziu pentru a redresa traiectoria. Avionul s-a prăbușit peste o clădire aparținând unui colegiu medical și a izbucnit în flăcări.

Raportul preliminar nu indică existența unor defecțiuni tehnice, nici dovezi privind un posibil impact cu păsări sau alți factori externi. Accentul anchetei pare să se concentreze, în acest moment, pe acțiunile echipajului și procesele din cabina de pilotaj.

