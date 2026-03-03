Mișcări importante pe piața valutară. Tensiunile internaționale influențează cursul de schimb

Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 3 martie 2026, noile cotații oficiale ale monedelor și ale metalelor prețioase, iar datele arată o depreciere semnificativă a leului față de dolarul american, în timp ce indicele ROBOR la 3 luni a înregistrat o nouă creștere, ceea ce adaugă presiuni suplimentare asupra costurilor creditelor în lei

Potrivit datelor oficiale, dolarul american a atins pragul de 4,3940 lei, marcând cel mai ridicat nivel din ultimele luni, de la sfârșitul lunii noiembrie 2025 încoace. Analiștii explică această evoluție prin incertitudinile geopolitice și volatilitatea piețelor energetice, care au determinat investitorii să caute active considerate sigure, cum este dolarul.

Leul s-a depreciat și în raport cu alte valute importante. Lira sterlină a urcat la 5,8431 lei, în timp ce euro a fost cotat la 5,0981 lei, menținând presiuni asupra importurilor și prețurilor exprimate în moneda unică europeană. Singura evoluție favorabilă s-a înregistrat în cazul francului elvețian, unde moneda națională a câștigat peste trei bani, ajungând la 5,5873 lei.

În ceea ce privește aurul, prețul unui gram a scăzut semnificativ, BNR stabilind valoarea la 741,4095 lei, cu aproape 10,7 lei mai puțin față de ziua precedentă. Specialiștii subliniază că această corecție vine după o perioadă de creștere constantă, însă aurul rămâne la un nivel ridicat comparativ cu media ultimilor ani, reflectând încă percepția sa ca activ sigur în perioade de incertitudine financiară.

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 5,76%, cu 0,17 puncte procentuale mai mult decât nivelul din 2 martie 2026. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata de dobândă la care băncile își oferă reciproc lichidități pe piața interbancară.

Banca Națională calculează acest indicator zilnic, luând în considerare cotațiile oferite de zece bănci selectate, pentru mai multe scadențe: overnight, 1 săptămână, 1 lună, 3 luni, 6 luni, 9 luni și 12 luni.

Creșterea ROBOR la 3 luni are efect direct asupra ratelor creditelor în lei cu dobândă variabilă, influențând atât debitorii persoane fizice, cât și companiile. În contextul actual, majorarea acestui indice poate duce la creșterea ratelor lunare și la o presiune suplimentară asupra bugetelor celor care au credite în lei.